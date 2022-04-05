Bijuteri Nedir, Ne Anlama Gelir? Bijuteri Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Fransızca kökenli olan bijuteri kelimesi günümüzde her sektörde tercih edilebiliyor. Bijuteri sözcüğü TDK'da birçok anlama sahiptir. Bijuteri kelimesi TDK'ya göre, kuyumcunun yaptığı değerli takılar anlamına sahiptir.

Bijuteri Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sözcüklerin hangi kökene ait olduğu ve hangi anlamı taşıdığı günümüzde merak edilen konulardır. Bireylerin her yaptığı araştırma sözlüklerde ve internet sitelerinde yapılıyor. Bijuteri sözcüğünün yazılış şekli bireylerin merak etmesine neden oluyor.

Bijuteri yazılış bakımından dikkat çeken ve merak edilen bir kelimedir. Fransızca kökenli olduğu bilinen bijuteri sözcüğünün Türkçe anlamları bulunuyor. Merak edilen bijuteri sözcüğü, kuyumcuların yapmış olduğu değerli takıların tamamı için kullanılıyor.

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Bijuteri Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türkçe kökenli olmayan sözcüklerin araştırması pek çok kaynakta yapılabiliyor. Özellikle Fransızca kökenli olan bijuteri kelimesinin TDK'da bir karşılığı olup olmadığı merak ediliyor. Kaynaklara bakan kişiler bijuteri kelimesinin doğru anlamına zaman kaybetmeden ulaşabiliyor. TDK'da sözcüklerin anlamı için en çok tercih edilen kaynaklar arasındadır. Fransızca kökenli olan bijuteri kelimesi TDK'ya göre, değerli olmayan maden taşlarından yapılmış takılar anlamına da sahiptir.