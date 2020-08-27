Big ne demek? İngilizce Big kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
İngilizce uluslararası bir dil olması sebebiyle kelimelerin anlamlarını doğru öğrenmek çok önemlidir. Son yıllarda İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları internette yoğunlukla araştırılmaya başlanmıştır. Big kelimesi de İngilizce bir kelime olup Türkçe karşılığını öğrenmek mümkündür. Peki Big ne demek? İngilizce big kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizlere big kelimesinin cümle içerisinde kullanımını ve Türkçe karşılığını detaylıca açıkladık.
İngilizcede çok sık kullanılan big kelimesi cümle içerisinde sıfat veya zarf hali ile kullanılmaktadır. Kelimenin anlamını sizlerde öğrenip cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Big Ne Demek?
İngilizcede birçok kelimenin Türkçe karşılığı birden fazla anlama denk gelebilir. Cümle içerisinde kullanıldığı yere göre farklı anlamlar oluşmaktadır. Big genellikle Türkçe karşılığı büyük olarak bilinse de farklı anlamlara da sahip olabilir. Big kelimesinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:
- Zarf olarak kullanılan kelimeleri büyük, yüce gönüllülükle, fazla, çok ve övünerek anlamlarında cümle içerisinde kullanılabilir. Fakat big kelimesi genellikle büyük anlamında kullanılmaktadır.
- Sıfat olarak büyük, iri yarı, iri kıyım, yüce, iri, çok, kocaman, önemli anlamlarında cümle içerisinde kullanılmaktadır.
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