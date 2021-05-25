Biçem nedir? Biçem örnek cümleler

Roman, öykü ve oyun gibi kurgusal metinlerde genellikle açık bir üslup kullanılır. Çünkü anlatılan olayın herkes tarafından anlaşılması istenir. Şiir ise kapalı bir üslup için daha elverişlidir. Bunun nedeni şiirde imge, sembol ve metafor gibi söz sanatlarının çok daha fazla kullanılmasıdır.

Biçem Nedir?

Biçem, yazarın olayları ve karakterleri anlatış şeklidir. Günümüzde bu kelime yerine daha çok üslup sözcüğü kullanılmaktadır.

Biçem Örnek Cümleler

1- Belgin Üslup:

Edebiyatta belgin kelimesi, açık ve kesin anlamına gelir.

Örnek:

''Ömer, ormanda arkadaşı Ali ile birlikte yürüyordu. Kışın ortasında olmalarına rağmen hava güneşliydi. Bir de önlerindeki kayın ağaçlarının arasından bir çıtırtı işittiler. Her ikisi de korkuyla birbirine baktı.''

Bu metinde muğlak hiçbir ifade kullanılmamıştır. Cümleler net ve herkesin anlayabileceği bir üslupla yazıldığı için belgin üslup kullanılmıştır.

2- Kapalı Anlatım:

Genellikle gizem, polisiye ve sürrealist romanlar kapalı (örtülü) bir üslupla kaleme alınır. Bununla birlikte lirik ve alegorik şiirlerin birçoğunda da belgin değil örtülü üslup kullanılır:

Örnek:

''Yanlış bir uykudayım sanki

Düşlerim birer bilmece

Rüyalarım cevapsız birer nehir''

Bu metin, anlatılmak istenen her şey birer simgeyle ifade edilmiş. Bu nedenle yazarın üslubu kapalı anlatıma örnek olarak gösterilebilir.

3- Süslü / Betimlemeli Üslup:

Örnek:

''Güldüğünde yanağındaki çizgiler uzayarak kulağına kadar çıkıyordu. Gözlerinin altındaki kırışıklar derinleştikçe elmacık kemiklerinin çıkıntısı biraz daha belirgin hale geliyordu.''

Süslü ve betimlemeli anlatımda ayrıntılar ön plana çıkar. Bu metinde de yazar, karakterin gülüşünü detaylı bir şekilde ifade etmiştir.

4- Canlı Anlatım:

Genellikle pastoral şiirlerde canlı anlatım kullanılır.

Örnek:

''Güneşin sarı ışıkları

Kuşattı yine kırların taze yeşillerini

Beyazlar doldukça her bir yanımız

Rüzgar alıp götürecek yine bizi''

Şiir hem coşkulu hem de canlı bir üslup ile kaleme alınmıştır.