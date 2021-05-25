Biçem nedir? Biçem örnek cümleler
Biçem, yazarın hem mensur (düz yazı) hem de mazmun (şiir) eserlerde kullandığı üslup demektir. Bir metne ''neyi anlatıyor'' sorusu sorulduğunda içeriğini, ''nasıl ifade ediyor, nasıl anlatıyor'' diye sorulduğunda biçemini öğreniriz. Bir yazarın üslubu ne kadar özgünse eseri de aynı şekilde özgün kabul edilir. Biçem nedir? Metnin biçem özelliklerini örnek metinler ile birlikte derledik.
Roman, öykü ve oyun gibi kurgusal metinlerde genellikle açık bir üslup kullanılır. Çünkü anlatılan olayın herkes tarafından anlaşılması istenir. Şiir ise kapalı bir üslup için daha elverişlidir. Bunun nedeni şiirde imge, sembol ve metafor gibi söz sanatlarının çok daha fazla kullanılmasıdır.
Biçem Nedir?
Biçem, yazarın olayları ve karakterleri anlatış şeklidir. Günümüzde bu kelime yerine daha çok üslup sözcüğü kullanılmaktadır.
Biçem Örnek Cümleler
1- Belgin Üslup:
Edebiyatta belgin kelimesi, açık ve kesin anlamına gelir.
Örnek:
''Ömer, ormanda arkadaşı Ali ile birlikte yürüyordu. Kışın ortasında olmalarına rağmen hava güneşliydi. Bir de önlerindeki kayın ağaçlarının arasından bir çıtırtı işittiler. Her ikisi de korkuyla birbirine baktı.''
Bu metinde muğlak hiçbir ifade kullanılmamıştır. Cümleler net ve herkesin anlayabileceği bir üslupla yazıldığı için belgin üslup kullanılmıştır.
2- Kapalı Anlatım:
Genellikle gizem, polisiye ve sürrealist romanlar kapalı (örtülü) bir üslupla kaleme alınır. Bununla birlikte lirik ve alegorik şiirlerin birçoğunda da belgin değil örtülü üslup kullanılır:
Örnek:
''Yanlış bir uykudayım sanki
Düşlerim birer bilmece
Rüyalarım cevapsız birer nehir''
Bu metin, anlatılmak istenen her şey birer simgeyle ifade edilmiş. Bu nedenle yazarın üslubu kapalı anlatıma örnek olarak gösterilebilir.
3- Süslü / Betimlemeli Üslup:
Örnek:
''Güldüğünde yanağındaki çizgiler uzayarak kulağına kadar çıkıyordu. Gözlerinin altındaki kırışıklar derinleştikçe elmacık kemiklerinin çıkıntısı biraz daha belirgin hale geliyordu.''
Süslü ve betimlemeli anlatımda ayrıntılar ön plana çıkar. Bu metinde de yazar, karakterin gülüşünü detaylı bir şekilde ifade etmiştir.
4- Canlı Anlatım:
Genellikle pastoral şiirlerde canlı anlatım kullanılır.
Örnek:
''Güneşin sarı ışıkları
Kuşattı yine kırların taze yeşillerini
Beyazlar doldukça her bir yanımız
Rüzgar alıp götürecek yine bizi''
Şiir hem coşkulu hem de canlı bir üslup ile kaleme alınmıştır.