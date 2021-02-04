Bıçak Yarası Geçer Dil Yarası Geçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bıçak yarası geçer dil yarası geçmez atasözü, vücuttaki yaraların iyileştiği fakat dilden çıkan kötü sözlerin hiçbir zaman acısının geçmediği anlamına gelmektedir.

Bıçak Yarası Geçer Dil Yarası Geçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Vücudunuza bıçakla ya da herhangi bir silahla bir yara açıldığında, bu yara belirli bir zaman sonra iyileşir. Fakat dille yaralanan, yani kötü sözler ve hakaretlere maruz kalan bir insanın yaraları öyle kolayca iyileşmez. İnsan ne zamanki bu sözleri hatırlarsa, yaraları tazelenir.

Bıçak Yarası Geçer Dil Yarası Geçmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bana söylediğin o kötü sözleri hiçbir zaman unutmadım, çünkü bıçak yarası geçer dil yarası geçmez.