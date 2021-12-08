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Biblo nedir, nasıl yapılır? Biblo neyden yapılır?

#Biblo#Sözcük#Eşya
Biblo nedir, nasıl yapılır Biblo neyden yapılır

Biblo, TDK kayıtlarına göre, çeşitli maddelerden yapılan vazo- heykel v.b. Küçük ve zarif süs eşyası olarak tanımlanmaktadır. Fransızcadan dilimize katılan “Bibelot” nesne anlamına gelmektedir. Biblo’ da bu sözcükten türetilmiştir. "Biblo gibi kız" " doğum günümde en sevdiğim bibloyu hediye etti." gibi örnekler verilebilmektedir. Biblo nedir, nasıl yapılır? Biblo neyden yapılır detayları ile derledik.

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Biblo, genellikler, alçı, tutkal gibi malzemelerden üretilmektedir. Fakat demir, bakır, bronz, cam, tel gibi madenlerden de muhteşem biblolar üretilebilmektedir. Bir sanat eseri denebilecek biblolar endüstriyel üretilebileceği gibi el yapımı özel tasarım ürünü de olabilmektedir. Biblo yapabilmek için doğal ürünler seçilmesi ve sağlık tehlikesi oluşturmamasına özen gösterilmelidir. Markalar kuruluş yıldönümleri ya da özel dönemlerine hediyelik üretim yapabilir, online satış kanallarından da edinilebilmektedir. Biblo tasarım ve yapım aşamaları oldukça zevkli ve keyifli sürmektedir. Arzu eden herkesin yapabileceği hobi ürünleri olarak biblo tercih edilebilmektedir.

 Biblo Nedir, Nasıl Yapılır?

 Biblo, zarif, şirin süs eşyasıdır. Uygun maliyeti ve kolay yapılabilir oluşu nedeniyle tercih edilmektedir. TDK kayıtlarında tanımlandığı şekliyle biblo, çeşitli hammaddeden üretilen küçük boyutlu süs eşyası demektir. Ahşap, kumaş, mermer ve cam gibi malzemelerden imal edilen süs eşyası ve küçük dekoratif heykel olarak iki anlamda tanımlanmaktadır. Alçı veya tutkal karıştırılan hamurdan biblo yapılabilmektedir. Üretimi yapılacak biblo kalıplarından yararlanılarak yapılabileceği gibi, özel olarak grafik tasarımlarla da biblo yapılabilmektedir.

 Biblo yapımında en önemli konu sağlıklı ve organik olmasıdır. Biblo yapımında doğa dostu, anti alerjen ürünler seçilmelidir. Her yaştan insanın gözdesi olabilen biblolar kolay sahip olunabilecek uygun maliyeti ve her yere yakışabilecek boyutlarıyla tercih nedeni olabilmektedir. Biblo yapımında kullanılan cam, ahşap, cam, kumaş gibi tüm ürünler biblo malzemesi olabilmektedir. Biblo üreterek ticari kazanç elde edilebilir. Hediyelikler yapılabilir hatta üretici olarak istihdam yapılabilir.

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 Biblo Neyden Yapılır?

 Biblo, her türlü malzemeden yapılabilmektedir. Ahşap, kumaş, alçı, cam, tel ya da tutkallı hamurdan yapılabilmektedir. Ayrıca hobi ürünleri yapılabilen hazır hamurlardan da biblo yapılabilmektedir. Sağlıklı, kaliteli ve kırılmaz çatlamaz ürün özellikleri taşıması önemlidir. El emeği özel tasarım biblolar yapılabildiği gibi, sanayi üretimleri de yapılabilmektedir.

 Hediyelik eşya mağazalarından, büyük satış mağazalarından biblo alınabilir. Şirketler, markalar ya da adına özel üretim hediyelikler yapılabilmektedir. Her türlü materyal biblo üretim malzemesi olabilmektedir. Uygun fiyatları kolay yapılabilir oluşlarıyla her yerde satılabilmekte ve alınabilmektedir. Biblo yapım malzemeleri sınırsızdır. Arzu edilen her materyalden biblo üretilebilmektedir.

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#Biblo#Sözcük#Eşya

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