Beyazlar Kaç Derecede Yıkanır? Beyaz Çamaşırlar Hangi Programda Yıkanır?

Beyazlar en fazla 60 derece civarında yıkatılmalıdır. Beyaz çamaşırların yıkama sırasında rengini korumak oldukça önemli işlemlerin başında gelmektedir.

Beyazlar Kaç Derecede Yıkanır?

En temiz ve sorunsuz olması gereken beyazlar, aynı zamanda kısa zaman içerisinde tüm leke ve kirleri çekebilme özelliğine sahip olmaktadır Beyaz çamaşırları yıkamak için 60 derecelik bir sıcak su yeterli ve doğru sınırda bulunmaktadır. Ancak hassas kıyafetler için bu oran 40 ile 30 derece sıcaklık şeklinde tavsiye edilmektedir.

Beyaz Çamaşırlar Hangi Programda Yıkanır?

Genel olarak 60 ile 70 derecede yıkanmakta olan beyaz çamaşırlar ancak kıyafetin hassasiyetliğine göre makine üzerinde yer alan yeni nesil özel yıkama programları seçilerek yıkanması işleminin tamamlaması daha hızlı oyun bitirme seçenekleri işaretleyerek yıkanma işlemin tamamlar.