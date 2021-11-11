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Beyaz Rengin Anlamı Nedir? Beyaz Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Beyaz Rengin Anlamı#Beyaz Renk
Beyaz Rengin Anlamı Nedir Beyaz Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

14. yüzyılda literatüre girmiş olan Beyaz kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Siyah ve kara kelimesiyle zıt anlamlı olan beyaz kelimesinin sözlük anlamı kar rengidir. Ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Beyza ise, beyaz kelimesinin müennes şeklidir. Bu isim, Ebyaz kelimesi gibi daha / en beyaz manasına gelir.

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Beyaz ile eş anlamlı olan sözcükler ise şunlardır: 1- Ak 2- Sefid 3- Apak. Beyaz rengin anlamı nedir? Beyaz renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder tüm detayları derledik.

 Beyaz kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılığı şu şekildedir:

 1- İngilizce - White / Hoar 2- İrlandaca - Ban

 3- İtalyanca - Bianco 4- Almanca - Weib 5- İspanyolca - Blanco

 Beyaz Rengin Anlamı Nedir?

 Hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde beyaz, masumiyet anlamına gelir. İçinde beyaz kelimesinin yer aldığı deyimler ve kalıp ifadelerin birçoğu ise anlamca olumludur. Örneğin bir kişinin ya da kurumun lehine verilen oylar, beyaz oy olarak nitelendirilir. Beyaz yalan ise, herhangi bir kimseyi maddi ya da manevi açıdan zarara uğratmayan yalan manasına gelir.

 Beyaz Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

 Beyaz renginin psikolojide birden fazla karşılığı ve anlamı vardı. Öncelikli olarak beyaz, el değmemiş ve korunmuş olan simgeler. Örneğin ''kara leke'' deyimi utanç kaynağı anlamına gelirken ''alın akı'' deyimi ise saflığı simgeler.

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 Beyaz, aynı zamanda, geçmişi unutmak ve yeni bir başlangıç yapmak demektir. ''Beyaz bir sayfa açmak'' deyimi de bu anlamda kullanılır.

 Psikoloji biliminde beyaz renginin bir diğer karşılığı hayattır. Bu rengin zıttı olan siyah ise ölümü simgeler. Beyaz umut etmek, vazgeçmemek ve her şeye rağmen mücadele azmini kaybetmemek gibi anlamlara da gelir.

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