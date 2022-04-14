Betimleyici Anlatım Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Betimleyici Anlatım Biçimi Örnekleri Ve Cümleleri

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Eserlerin betimleyici anlatım tekniğini kullanan yazarlardan bazıları şunlardır:

1- Homore de Balzac 2- Fyodor Dostoyevski 3- Mihail Lermontov

4- Ahmet Mithat Efendi 5- Andrey Platonov 6- Andre Gide 7- Selahattin Enis

8- Filibeli Ahmet Hilmi 9- Françoise Sagan 10- Louis Ferdinand Celine

Betimleyici Anlatım Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

1- Betimleyici anlatım, fiziksel, ruhsal, açıklayıcı ve sanatsal olmak üzere dörde ayrılır.

2- Fiziksel betimlemede karakterlerin öne çıkan özellikleri, yüz hatları detaylı bir şekilde anlatılır.

3- Sanatsal betimlemede teşbih, mecaz-i mürsel, tezat, mübalağa, açık ve kapalı istişare gibi söz sanatları kullanılır.

4- Mekanların ve nesnelerin ayrıntılı bir şekilde tasvir edildiği anlatım tekniğine açıklayıcı betimleme denir.

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5- Ruhsal betimlemede, karakterlerin yaşadıkları ve izlenimleri doğrultusunda yaşadığı anlık duygu değişimlerine yer verilir.

6- Bu anlatım tekniğinin temel amaçlarından biri, okurların karakterleri çok daha iyi tanımasını sağlamaktır.

7- 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanan bilinç akışı tekniği ile betimleyici anlatım, taban tabana zıttır. Bilinç akışı tekniğinde, karakterlerin fikirleri ve duyguları birinci şahıs anlatıcıyla aktarılır. Betimleyici anlatımda ise hislerden çok izlenimler ön plandadır.

Betimleyici Anlatım Biçimi Örnekleri ve Cümleleri

A- Sanatsal Betimleme:

''Duydukları karşısında şok olan Neriman Hanım, gözlerini hızlı hızlı kırpıştırmaya başladı. Elleri titremeye başladı. Sanki görünmez bir el boğazını sıkıyormuş gibi, nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Normal zamanlarda al al olan yanakları şimdi sararıp solmuştu. Doğru muydu duydukları? Gerçek bu kadar kati ve acımasız olabilir miydi? Sorularına cevap beklemeden gözlerini yumdu. Keşke ölüm bu kadar kolay olsaydı diye geçirdi içinden. Ölüm! O siyah pelerinli ajan kapısını çaldığında da elleri böyle titreyecek miydi acaba? ''

Yukarıdaki paragrafta sanatsal betimleme tekniği kullanılmıştır. Panik duygusu, ''görünmez bir el tarafından boğazlanmak'' şeklinde tasvir edilmiş, ölüm ise siyah pelerinli bir casusa benzetilmiştir.

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B- Fiziksel Anlatım

''Sarı saçlı yeşil gözlü çocuğun yüzü kemikliydi. Kolları, geniş gövdesini göre oldukça inceydi. Uzun bacakları onu çok daha sağlıklı ve atletik gösteriyordu. Alnı da gövdesi gibi geniş, gözleri ise küçücüktü. Çok küçük yaştan itibaren ağır işlerde çalışmış olmasına rağmen elleri narin ve bakımlı görünüyordu. Buna karşın gözlerinin altı çökmüştü. Belki yorgunluktan belki de uykusuzluktan. Güldüğünde sağ yanağındaki gamze ortaya çıkıyordu.''

Bu metinde karakterin fikirlerine ve duygularına yer verilmemiş, sadece fiziksel özelikleri anlatılmıştır.

C- Açıklayıcı Anlatım

''Dünya genelinde en fazla kitap okuyan ülkelerin başında Japonya, Rusya, Çin ve Kanada geliyor. Uzmanlara göre, televizyon ve internet bağımlılığının az olduğu ülkelerde kitap okuma oranları, diğer ülkelere göre çok daha yüksek.''

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Bu paragrafta, okura nesnel ve istatistiki bilgiler verilmiştir.

D- Ruhsal Anlatım

''Son zamanlarda dengesi iyice bozulmuştu. Ortada hiçbir neden yokken gülmeye başlıyor, birkaç dakika sonra kaşlarını çatıp bulduğu ilk boş koltuğa oturuyordu. Dakikalarca düşünceli gözlerle uzaklara baktıktan sonra, birden ayaklanıyor, bağıra çağıra şarkı söylemeye başlıyordu. Doktor ''sinirleri bozuk'' diye geçirtirse de ben bu dengesizliğin çok daha ciddi meselelerin habercisi olduğunu hissediyordum.''

Bu metinde ise karakterin ani duygu değişimlerine ve psikolojisi, ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor.