Berlin Duvarı nedir, neden ve ne zaman yapıldı? Berlin Duvarı hikayesi ve yıkılışı hakkında bilgi

Berlin duvarı Almanya'yı ikiye bölen duvar ismi ile de bilinmektedir. Almanya'nın tarih sahnesinde pek çok kez ismi duyulmuştur. Peki, Berlin Duvarı neden yapıldı ve yıkıldı?

Berlin Duvarı Nedir, Neden ve Ne Zaman Yapıldı?

Almanya ikinci Dünya Savaşını kaybedince Berlin işgal kuvvetleri tarafından İngiliz, Fransız, Amerikan ve Sovyet bölgesi olarak dört kısma ayrılmıştır. Daha sonra Batı bölümünde bulunan ittifaklar benze olan yönetim şekilleri sebebi ile yönetim birimlerinin birleşmesi kararı almıştır. Ancak Sovyetler Birliği bu birleşmeye katılmak istememiştir.

Sovyetler Birliği ekonomisi sosyalizmden faydalanan otoriter bir rejim kurmayı düşünmektedir. Bu sebeple de Doğu Almanya tarafından Batı Almanya'ya kaçışlar Berlin üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sebeple Doğu Almanya'nın verdiği karar ile 12-13 Ağustos 1961 gecesi bir gecede Berlin duvarının örülmesi tamamlanmıştır.

Berlin Duvarı 12-13 Ağustos 1961 yılında Doğu Almanya'da bulunan vatandaşların Batı Almanya'ya kaçmasının önüne geçmek amacı ile Doğu Almanya'nın vermiş olduğu bir karar ile örüldü. Berlin Duvarı betondan yapılmıştır. Bunun yanında 155 kilometre uzunluğundadır. Soğuk Savaş yaşanması nedeni ile de uzun yıllar bu duvar ayakta kalmıştır. 136 kişi ise Berlin Duvarını aşıp Batı Almanya'ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Berlin Duvarı Hikayesi ve Yıkılışı Hakkında Bilgi

Berlin Duvarı 1989 yılının Kasım ayının 9. günü yıkılmıştır. Duvarın yıkılması ile birlikte Doğu Avrupa komünizmi çöktü ve Soğuk Savaş da bitmiş oldu. 3 Ekim 1990 yılına gelindiği zaman Almanya tekrar bir araya gelmiştir. Angela Merkel duvarın yıkıldığı gün bariyeri aşarak Batı Almanya'ya geçen binlerce insan arasında bulunmaktaydı.

Doğu Alman Hükümeti Berlin duvarını sosyalist olan doğunun kapitalist olan batı ile arasında bulunan bir kalkan olarak görmüştür. 1989 yılına gelindiği zaman Doğu Almanya Hükümeti doğu Almanya vatandaşlarının istemiş oldukları Sovyet Birliğine bağlı diğer doğu ülkelerine gitmesine izin vermiştir. İznin çıkması ile birlikte oldukça fazla Doğu Almanya vatandaşı Çekoslavakya, Polonya, Macaristan ve Yugoslavya gibi ülkelere gitmiştir.

Daha sonra ise Doğu Almanya duvarı kaldırma kararı aldı ve bu kararı halk ile paylaştı. Kararın açıklanması ile birlikte Duvarın hem Batı kanadında hem de Doğu kanadında binlerce insan birikti. Saatler gece yarısını gösterirken öncelikli olarak Branderburg kapısında bulunan barikatlar kaldırıldı. Her iki taraftaki Alman vatandaşları duvar üzerinde buluşmaya başladılar. Duvarın yıkımı ise resmi bir şekilde 13 Ekim 1990 yılında başlamıştır.

Berlin Duvarının 13 Ekim 1990 yılında resmi bir şekilde yıkılması sonucunda Batı ve Doğu Almanya tekrar birleşmiş oldu. Bunun sonucunda da Soğuk Savaş da sona erdi. İki taraf arasında bir birleşme anlaşması imzalandı. Daha sonra ise 3 Ekim 1990 tarihinde iki taraf resmi bir şekilde birleşti.

Birleşik Almanya'nın ilk şansölyesi ise Helmut Kohl olmuştur. İki Almanya'nın birleşmesi Almanya'da her yıl 3 Ekim'de kutlanır. Bu zaman da resmi törenlerde yapılmaktadır.

Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra duvarın bazı parçaları Brandenburg eyaletinde saklanmaktadır. Duvarın diğer kalıntıları ise ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye satıldı. Bu parçalar farklı ülkelerde ve farklı yerlerde sergilenmektedir.

Bunun yanında Berlin Duvarından küçük parçalar şilt haline getirilmiş ve satışa sunulmuştur. Duvar zamanından kalan 302 adet gözetleme kulesi içerisinden 5 tanesi şu an anıt olarak kullanılır. Burada özel olarak bulunan tabelalar üstünde Berlin Duvarı ile ilgili bilgiler bulunur.