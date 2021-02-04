Benim Adım Hıdır Elimden Gelen Budur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son dönemlerde internet üzerinden çok sık araştırılan atasözleri içerisinde benim adım Hıdır elimden gelen budur atasözü öne çıkmaktadır. Özellikle yeri geldiğinde tam olarak anlamını ifade eden bu atasözü, farklı zamanlarda değişik yerlerde değerlendirilebilir.

Benim Adım Hıdır Elimden Gelen Budur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin gücünün belli bir yere kadar yeteceği, yeteneğini bu kadar olduğunu anlatmaktadır. Ele aldığı bir iş konusunda daha fazlasını yapamayacağı, elinden bu kadarını gelebileceği yönünde ifade edilebilir

Benim Adım Hıdır Elimden Gelen Budur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gerektiği zamanlarda hemen uyum sağlayan bu atasözünü cümle içerisinde uygun biçimde kullanabilirsiniz.

‘’Yapabileceğim başka bir şey yok; Benim adım Hıdır elimden gelen budur.’’

Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanabilirsiniz.