Beni Ahmer Devleti tarihi - Gırnata Emirliği Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Kızıloğulları olarak ta geçen Beni Ahmer Devletinin başkenti gırnata olmuştur. Orta Çağ devleti olarak tanımlanabilen bu devlet, İber Yardım adasındaki son ve en uzun ömürlü bağımsız İslam Devleti olmuştur. Resmi dili Arapça olan bu devlet 13 iel 15 yüzyıllar arsında hüküm sürmüştür.

Beni Ahmer Devleti Tarihi

1232 yılında kurulan bu devlet 1492 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. Kuzey Afrika’yı fetih eden Emeviler, İspanya’ya geçer ve İslamı yaymaya başlar. Abbasilerin ilk zamanlarında bu coğrafyada Endülüs Emevi devleti kurulur. İber Yarımadası bu şekilde 781 sene Müslümanların kontrolünde kalır. Zaman içinde Müslümanların buradaki gücü zayıflar ve bunu fırsat bilen Avrupalı Hıristiyanlar Endülüs’ün yıkılmasına neden olur. Bölgede Müslüman devletçikler kurulur. Ancak biri dışında diğerleri varlık gösteremez. Hıristiyanlara karşı varlığını koruyabilen devlet Gırnata şehrinde yer alan Beni Ahmer Devleti olmuştur.

Gırnata Emirliği Kuruluşu

1232 yılında Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulur. Bölgedeki diğer Müslüman devletçilerinin Gırnata şehrinde toplanması ile devlet güçlenir. I. Muhammed el- Galib devletin başına geçtiğinde Gırnata şehrini kendine kale yaptı. Devlet güçlense de Kastilya Kıralı I.Ferdinan ile onlara haraç ödeme karşılığında anlaşmak zorunda kaldı. Afrika’daki Merine Devleti ile işbirliği yapan Gırnata Emirliği, Endülüs’teki cihat faaliyetlerine devam eder. Ancak Merine Devletinin Kastilya Kralına karşı yenilmesi ile Beni Ahmer devleti yalnız kaldı. Bu devlet siyasi bir güç olamasa da medeniyet ve kültür alanda üstün bir varlık göstermiştir.

Gırnata Emirliği Kurucusu

Devlet Muhammet Bin Ahmer tarafından kurulmuştur.

Gırnata Emirliği Hükümdarları

* Muhammet Bin Ahmer

* I. Muhammet el- Galib

* II. Muhammet

* II. Muhammet El- Mahlü

* I. İsmail

* IV. Muhammed

* Ebü’l Haccac I. Yusuf el- Müeyyed- Billah

* Gani- Billah V. Muhammed

* VI Muhammed

* II. Yusuf

* VII. Muhammed

* Nâsır-Lidînillâh III. Yûsuf

* VII. Muhammed el- Mütemessik

* Ebu Abdullar Muhammed bin Ahmer ( son hükümdar)

Gırnata Emirliği Sınırları

Ülke Gırnata, Reino ve De şehirlerini kapsamıştır.

Gırnata Emirliği Yıkılışı Hakkında

Hıristiyan İspanyollar tarihte görülmemiş bir vahşet ile bu devleti yıkımına neden olmuş. Müslüman ve Yahudileri katletmiştir. Birlik sağlayan İspanyollar 1462 yılında Müslümanlar üzerinde akınlar yapmaya başlar. Sıra ile Cebeli Tarık ve Kadiz’i alan İspanyollar Müslümanları yurtlarından çıkarmaya çalışır. Kuzey Afrika devletlerinden yardım istenir. Ancak yardım gelmez. Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmer Osmanlı Devletine elçi gönderir. Yardım ister. O dönemde Cem Sultan olaylarının patlak vermesi ile yardım mümkün olmaz.

Son hükümdar Ebu Abdullar Muhammed bin Ahmer bazı şartlarla şehri Katolik Ferdinand’a teslim etmek zorunda kalır. Ve Afrika’ya çekilir. Bu şekilde 800 yıl süren İspanya’daki Müslüman hakimiyeti sona erer. Devletin yıkışından önce ve sonra kaçabilen pek çok Müslüman Osmanlı’ya iltica eder. Osmanlı Devleti 1505 yılında Kemal Reis komutasında bir donanma İspanya kıyılarına gönderir. Ve zulüm gören Müslümanları kurtarır. Kurtulamayan Müslümanlar İspanya’da köle olarak tarlarla da çalıştırılmıştır. Osmanlı kurtardığı Müslümanları Adana, Şam ve Tarsus bölgelerine yerleştirmiştir.