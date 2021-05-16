Beni Affet Kitabını kim yazmıştır? Beni Affet kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Bu kitap ilk olarak 2013 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Kurgu romanlarından bir tanesi olan Beni Affet kitabı aynı zamanda bir kitap ödülüne de layık görülmüştür. Beni Affet Amerikalı bir yazar tarafından yazılmıştır. Kitap toplam 484 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap için daha sonra film uyarlanması yapılmıştır.

Beni Affet Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kitapta alışılagelmişin dışında bir karakter vardır. Bu karakter oldukça farklı hayat bakışı olan bir kişidir. Bu kişinin yaşamını anlatmaktadır. Hayatta yaşamış olduğu zorlukları da ele alarak bambaşka bir dil ile anlatmaktadır. Beni affet kitabının ana fikri ise arkadaşlarının kıymetini her zaman bilmek gerekir. Eğer onların bir kez güvenini kaybedersek daha sonra bu güveni tekrardan kazanmak son derecede zor olabilir.

Beni Affet Kitabını Kim Yazmıştır?

Beni Affet kitabının yazarı Matthew Quick'tir.

Beni Affet Özet

Leonard sürekli olarak acı olay yaşamaktadır. Bundan dolayı da kendini acı olaylara karşı bağışıklık kazandırmış karakterlerden bir tanesidir. Bu kişinin toplamda dört tane arkadaşı dört tane de hediyesi vardır. Onlara veda etmek için hazırlanır. Bu dört arkadaşına da hepsinin hayatı boyunca unutmayacağı hediye vermek ister. Onlar için hediyelerin hepsini özenle hazırlar. Bu hediyeler çok özel hediyeler olmalıdır. Çünkü arkadaşları baktıktan sonra onun ne kadar çok sevildiğini anlamasını istemektedir.

Leonard bir gün sırt çantası ile gezer. Sırt çantasında ise bir silah bulunur. Bu silah arkadaşları tarafından fark edilmemesini ister. Fakat Leonard çok değişik bir karaktere sahiptir. Sevdikleri kişilere zarar vermeyi sever. Bu çantasında bulunan silah ile birlikte en iyi dostunu daha sonra ise büyükbabasını öldürmeyi kafasına koymuştur. Bu tabanca ile birlikte sevdikleri kişileri öldürmek ister. Bu kişi tam olarak ne istediğin bilmemekte ve nasıl davranması gerektiğini de bilmiyordur. Leonard bu kitapta muhteşem bir şekilde tasarlanmış karakterlerden bir tanesidir.

Yaşamı ne kadar da kötü olsa onu her zaman mutlu edecek bir şeyleri bulmayı amaçlamıştır. Hayatta ki tüm olumsuzluklardan kaçmak ister. Bunun için ise ne yapması gerekiyorsa onu yapmıştır. Leonard arkadaşları ile bir gün gezerken onların çok güzel bir hayatı olduğunu düşünmüştür. Bundan dolayı tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilmemektedir. Arkadaşlarını kıskanıyor mu kıskanmıyor mu kendinden emin bile değildir. Fakat arkadaşlarının yanında olduğu süre zarfı boyunca da sürekli olarak kendisini mutlu ve huzurlu hissetmektedir.

Leonard ailesi ile birlikte yaşamaktan keyif alan bir karakterdir. Fakat ilesi ile yaşarken bazı olayları da görmezden gelmiştir. Çünkü ailesi ile yaşarken bazı olaylar başına gelir. Ailesinin kendine uğursuz geldiğine inanmaktadır. Çok duygusal bir karakter olan Leonoard çevresi tarafından da çok beğenilen bir karakterdir. Bundan dolayı herkes ile çabuk muhabbet etme becerisi vardır. Herkes tarafından sevilen Leonard eğitim hayatında da başarılarla dolu öğrencilerden bir tanesidir.

Beni Affet Karakterleri

- Leonard

- Matthew

- Jay Asher

- Raelan Lemay