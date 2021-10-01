Belirli süreli iş sözleşmesi nedir ve ne zaman yapılır? Belirli süreli iş sözleşmesi nasıl uzatılır ve sona erer

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İşveren ile işçi arasında gerçekleştirilen bir sözleşme olarak belirli süreli iş sözleşmesi öne çıkıyor. Özellikle adından da anlaşılacağı üzere belirli bir süreyi kapsayan ve yine belirli bir iş üzerinden ele alınmış sözleşme olduğunu dile getirmek mümkün.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli işlerin tamamlanması ya da belli bir olgunun ortaya çıkarılması konusunda objektif olarak ele alınmış, işveren ile işçi arasında gerçekleştirilen yazılı sözleşme belirli süreli iş sözleşmesidir. Özellikle objektif olarak belirli koşullara bağlanmış şekilde hazırlanmış bir sözleşmedir. Adı üzerinden de ele alındığı vakit genel olarak konu edilen için belirli bir süre içerisinde tamamlanması üzerine ele alınır. Ancak bu işin tamamlanması sözleşmede yer alan gerekli kriterler doğrultusunda gerçekleşmelidir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

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Kanunda belirtilmiş olan objektif iş koşulları ele alınması ile beraber belirli süreli iş sözleşmesi yapılmaktadır. Özellikle belirli bir süre içerisinde gerekli koşullar üzerinden işin tamamlanması anlamına gelmektedir. Mesela belirli süreli iş sözleşmesine zamanı konusunda bir örnek üzerinden durumu anlatmak daha doğru olur.

Herhangi bir binanın temelden başlamak suretiyle doğru koşulları altında tamamlanması, projenin bütün yönleri ile hayata geçirilmesi yapılacak olan belirli süreli iş sözleşmesini ele alır. Yani herhangi bir konu üzerinden yapılacak işin, ne kadar süre içerisinde biteceği ortaya çıkarılarak hazırlanmış bir sözleşmedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nasıl Uzatılır?

Aslına bakılırsa genel olarak belirli süreli iş sözleşmeleri uzatılmaz. Çünkü bir projenin planlaması doğrultusunda başlangıçtan sona kadar gerekir sürenin bu olduğu yazılı olarak ele alınır. Ancak karşılıklı olarak işveren ve işçi kapsamındaki insiyatif üzerinden, bu sözleşmenin uzatılması söz konusu olabilir. Gerekli olan koşullar karşılıklı olarak yapılan anlaşma ile beraber ele alınabilir. Diğer yandan işveren tarafından gerekli koşulları yerine getirmediği üzerine, sözleşme üzerinden de mahkeme nezdinde durumu uzatmak mümkün olabilir. Bunların dışında yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin içerisinde yer alan süre kapsamında çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

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Karşılıklı olarak taraflarca belirlenmiş olan süre sona erdiği vakit, belirli süreli iş sözleşmesi sona erer. Diğer yandan bu sözleşme tamamlanmış olan süre kapsamında kendiliğinden sona ermektedir. Bu sona erme durumu bir fesih olarak öne çıkmaz. Bu sebepten dolayı feshe bağlı olarak birtakım sonuçlar ortaya çıkmaz. O yüzden bu bağlamda özellikle işçi kıdem tazminatı hakkını elde etmez. Çünkü zaten baştan yapılan sözleşme ile beraber süresi belli olmuş bir iştir. Bu iş neticesinde alacak verecek sözleşme içerisinde yer alır ve tazminat hakkı bulunmaz.

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Belirli Süreli İş Sözleşmesi Neden Yapılır?

Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasının nedeni herhangi bir projenin gerektiği zaman içerisinde bitirilmesidir. Aynı zamanda bu proje dönemlik bir çalışma olarak ön plana çıkar. Dönemlik olduğu için de önceden yapılan plan ve programlama doğrultusunda, sözleşmede yer alan sürede çalışma biter. Mesela bir bina projesi ele alınır ve bu bağlamda sözleşme üzerinden ne zaman biteceğine dair süre belirlenir. Böylece bu süre kapsamında tüm çalışmalar yapılır ve sözleşme kendiliğinden karşılıklı şekilde sona erer. Günümüzde birçok farklı proje için uygulanan önemli iş sözleşmeleri arasında geliyor.