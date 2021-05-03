Belencer Savaşı Tarihi Ve Özeti - Belencer Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Belencer Savaşı tarihi oldukça eskidir. Tarihi milattan sonraya dayanan bu savaş Türkler ile Müslümanların karşı karşıya geldiği savaşlardan bir tanesidir.

Belencer Savaşı Nedir? Belencer Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Belencer Savaşı Türk Musevi devletlerinden olan Hazar devletlerinin Müslümanlar ile girmiş olduğu bir savaştır. Belencer Savaşı İslam'ın Türklere ulaşmasını geciktirmiş olan savaşlardan bir tanesidir. Tarihte Belencer Savaşı Belencer Muharebesi olarak da geçmektedir. Bu savaş toplamda 1 yıl sürmüş olan bir savaştır. Belencer Savaşı Müslümanların halifesi olan Hz. Osman döneminde gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Hazar devletinin girmiş olduğu en önemli savaşlardan olan Belencer Savaşı Türkler ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiş olan ilk savaş olarak bilinmektedir. Bu şekilde İslam'ın Kafkasya'da yayılmasının da önüne geçilmiştir. Müslümanlar Hz. Osman'ın önderliğinde İslam'ı tüm dünyaya yaymak için harekete geçmişti. Bunun için Kafkasya'da İslam'ı yaymak için savaş ilan ettiler. Fakat Kafkasya'da savaşı tayin edebilmek açısından Hazarlar'ı yenmek zorundadırlar. Hazarlar ise dönemin en büyük Musevi devletlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Kafkasya'da İslam'ın yayılmasını bir tehlike olarak görüyorlardı.

Hazar Türkleri büyük bir orduya sahipti. Dolayısıyla Müslümanların ordusu bu savaşta başarılı olmak için sayıca fazla olması gerekiyordu. Nitekim bu güce sahip değildiler. Fakat yine de Hazar Türklerine savaş ilan ettiler. Hazarlar ilk olarak bu saldırıya karşı bir strateji geliştirdi. Bu savaş tam olarak Belencer bölgesinde gerçekleşti. Bundan dolayı savaş için Belencer savaşı denilmekteydi. Hazzarlar Müslüman ordusuna karşı saldırıya geçti. Burada Müslüman ordusu ağır kayıplar vermeye başladı. Birer birer geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü kayıpları geri çekilmediği takdirde iyice artacaktı.

Hazarlar ise Müslüman ordusunun geri çekildiğini görünce onları kovalamaya başladı. İrmini bölgesine kadar Hazar ordusu ilerlemeye başladı. Arran bölgesine kadar ilerlemişlerdi. Çünkü bu bölgede İslam coğrafyasında bir savaş söz konusu idi. Bundan istifade ederek ilerlemeyi başardılar. Sonuç olarak Hazar Türkleri Müslümanlara karşı önemli bir savaşı kazanmış oldu.

Belencer Savaşı Tarihi

Belencer Savaşı Millattan sonra 652 yılında yapılmış olan bir savaştır. Bu savaş aynı sene içerisinde sonuçlanmış ve Hazar Türkleri galip gelmiştir.

Belencer Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Belencer Savaşı Tarafları

Belencer savaşı Hazar Türkleri ve Hz. Osman'ın komutasında ki olan Müslümanlar arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Kafkasya'nın Belencer bölgesinde yaşanan bir tarihi savaştır.

Belencer Savaşı Nedenleri

- Hazar Türklerinin Müslümanları bir tehlike olarak görmesi.

- Müslümanların Kafkasya'da İslam dinini yaymak istemesi

Belencer Savaşı Sonuçları

- Bu savaşın sonucunda Hazar Türkleri galip gelmiştir.

- Hazar Türkleri İslam coğrafyasında yaşanan karışıklıklar ile birlikte topraklarını iyice genişletmiştir.

- İslam'ın Türkler ile buluşması gecikti.

- İslam Kafkasya'da yayılamadı.

Belencer Savaşı Önemi

Belencer Savaşı tarihteki en önemli savaşlardan bir tanesidir. Türk tarihi açısından önemli bir savaş olan Belencer Savaşı Türkler ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiş olan ilk savaştır. Bu savaşı da Türklerin ilk Müslümanlara karşı elde etmiş olduğu savaş denilmesi doğrudur.