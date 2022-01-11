Belediyenin görevleri nelerdir? Maddeler halinde belediyenin sorumlulukları

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Belediyenin sahip olduğu sorumluluklar vardır. Her belediyenin sorumlu olduğu kurumlar da bulunmaktadır. Belediye seçimleri ile ilgili olarak belediye başkanları da değişmektedir. 4 senede bir yapılan seçimler ile birlikte belediye başkanları değişir.

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

1) Kent Yapısı

Belediyenin en önemli görevleri arasında kent yapısı gelmektedir. Kentin yapısı ile ilgilenen belediyeler aynı zamanda su dağıtımı ve şebeke dağıtımına da doğrudan müdahale eder. Şehir içerisinde yer alan kanalizasyonlar ve şehir içi yollar belediyenin sorumluluğu altındadırlar. Eğer şehir içi yollarında herhangi bir bozukluk varsa belediye ilk olarak bu yolları tamir eder. Bunun için ihale açar ya da kendi bünyesinde yapmaya başlar. Aynı zamanda şehir içerisinde yer alan doğalgaz dağıtımı da yine belediyenin görevleri arasındadır. Belediyeler kent yapısını sağlıklı bir şekilde yapması için doğalgaz boruları döşer ve doğalgazları en iyi şekilde halka ulaştırır.

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2) Düzenin Sağlanması

Belediyenin görevleri arasında düzenin sağlanması gelmektedir. Öncelikle belediyede çöp toplama ve yolların temizlenmesi tamamen belediyeye aittir. Aynı zamanda yine itfaiye hizmetleri ve zabıta hizmetleri belediyeye ait olan hizmetlerdir. Şehir sokaklarında ki sokak temizliği belediyelerin asli görevlerindendir. Bunun için ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışırlar. Halk sağlığını tehdit edici her türlü olayların önüne geçerler. Bunun içi de yine belediye çalışanları ile birlikte hareket ederler. Belediyeler düzenli olarak çöp toplama hizmetini gerçekleştirirler.

3) İmar İzinleri

Şehir içinde gerçekleştirilen imar izinleri yine belediyenin görevlerinden bir tanesidir. Şehir içerisinde yapılacak olan bir inşaat için belediyeler doğrudan imar izni verir. Belediyenin imar izni verip vermeyeceği de yine kurula ait olan bir durumdur. Şehir içerisinde ki mimari yapının sağlanması açısından imar izinlerinin ivedilikle yapılması belediye görevleri arasındadır.

4) Şehir İçi Ekonomik İşler

Belediyenin görevleri arasında şehir içi ekonomik işler gelmektedir. Şehrin ekonomik yapısının kalkınması ve halk ihtiyaçlarının karşılanması belediyeye aittir. Belediye buna yönelik olarak tespit etme ve haller açma işlemlerini yapar. Aynı zamanda pazar yerleri kurma ve sanayi bölgeleri kurma şehir içi işlemleri belediyeler yapmaktadır. Bu tarz uygulamaları denetleyen ve gerçekleştiren belediyeler şehri ekonomik açısından kalkındırır.

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5) Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması

Sağlık hizmetleri ve dini görevler belediyenin sorumlulukları ve görevleri arasındadır. Sağlık hizmetlerini gerçekleştiren belediyeler şehir içerisine hastaneler kurar. Aynı zamanda dini görevlerinin yerine getirilmesi için eksik olan bölgelere camiler ve ibadethaneler kurar. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir eksiklik söz konusu ise belediyeler buna yönelik olarak tedbirler alır ve genel idare ile durumu görüşür.

Maddeler Halinde Belediyenin Sorumlulukları

- Şehir içerisinde yer alan ulaşımdan belediyeler sorumludur.

- Şehir içerisinde yer alan tarihi yerlerin korunması ve kültür merkezlerini açılması yine belediyenin asli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

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- Şehir içerisinde eğer müze ya da sinema salonları eksikse yine belediyeler bu kültürel faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludur.

- Yolların temizlenmesi ve daha tertipli olması belediye sorumlulukları arasındadır.

- Belediyeler vatandaşlara her türlü imar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yardımcı olur ve gerekli izinleri verir.

- Şehrin ekonomik kalkınma planlamasını yapmak da belediye sorumluluğudur.