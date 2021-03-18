Bel Bağlamak ne demek? Bel Bağlamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bel bağlamak deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer alır. Bu deyim mecaz anlamı ile kullanılmaktadır. Bir işi yapmak için birine ya da bir şeye ihtiyaç duyulduğunun anlatılması için kullanılan bir deyimdir.

Bel Bağlamak Ne Demek?

Bir kişinin yardımına muhtaç olduğunuzda ve o işi tamamlamak için o kişinin peşinden gittiniz zaman kişiye bel bağlamış olursunuz. Yani işinizi yürütebilmeniz için o insanın yardımına ihtiyacınız vardır.

Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bel bağlamak deyimi bir iş için birine bağımlı olmak ve bu uğurda o kişinin arkasından gitmek, tek başına hareket edememek anlamlarında kullanılmaktadır.

Bel Bağlamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu işi yapmak için sana bel bağlayarak hata ettim.