Bel Bağlamak ne demek? Bel Bağlamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede günlük dilde kullanılan pek çok deyim vardır. Bu deyimlere okuduğumuz kitaplarda, izlediğimiz filmlerde de rastlarız. Kimi zaman farkında olmadan da deyimleri cümle içerisinde kullanabiliriz. Bunun sebebi de deyimlerin dilimizde oldukça önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bel bağlamak ne demek? Bel bağlamak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile alakalı bilgileri sizler için derledik.
Bel bağlamak deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer alır. Bu deyim mecaz anlamı ile kullanılmaktadır. Bir işi yapmak için birine ya da bir şeye ihtiyaç duyulduğunun anlatılması için kullanılan bir deyimdir.
Bel Bağlamak Ne Demek?
Bir kişinin yardımına muhtaç olduğunuzda ve o işi tamamlamak için o kişinin peşinden gittiniz zaman kişiye bel bağlamış olursunuz. Yani işinizi yürütebilmeniz için o insanın yardımına ihtiyacınız vardır.
Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı (TDK)
Bel bağlamak deyimi bir iş için birine bağımlı olmak ve bu uğurda o kişinin arkasından gitmek, tek başına hareket edememek anlamlarında kullanılmaktadır.
Bel Bağlamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bu işi yapmak için sana bel bağlayarak hata ettim.