Bekçi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Bekçi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Görev yetkilerinin ve sınırlarının biraz daha arttırılması ile beraber daha fazla alım yapılmaya başlanan bekçi konusunda, birçok insan internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Geleceğini garanti altına almak isteyenlerin her geçen gün daha fazla artması ile beraber, bekçi olmak isteyenlerin araştırmaları da artış göstermiş durumda.

Bekçi Nedir?

Belli bir bölgenin ya da belli bir alanın güvenliğini sağlamak için çalışan görevli kişilere bekçi denir. Genel olarak akşam 10 ile beraber sabah 6'ya kadar çalışma saatleri bulunur. Tabii özel durumlarda göre ve ihtiyaca bağlı olarak sabahları da çalışabilirler. Ayrıca silah taşımak ile beraber gerekli olduğu takdirde kullanma yetkisine de sahiptirler.

Bekçi Ne İş Yapar?

Bekçiler belli bir alan veya bölge içerisinde asayişi sağlamakla görevli kişilerdir. Bunlar içerisinde park alanları ya da belli bir mahalle ile beraber birçok değişik noktayı saymak mümkün. Bekçilerin görev sınırları yani alanları değişkenlik gösterebilir. Genel olarak geceleri çalışırlar ve sorumluluk altındaki bölgenin güvenliğini sağlar.

Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi olabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra fiziksel ya da zihinsel olarak belli başlı bazı durumlara yerine getirmek gerekir.

- En az lise mezunu olmak gerekir.

- En az 167 cm boy uzunluğuna sahip olunmalıdır.

- Askerlik hizmetini tamamlanmış olması gerekir.

- Beden kitle indeksinin en düşük 18 en yüksek ise 27 olması gerekir.

- En düşük 18 ve en büyük 31 yaşında olmak gerekir.

- Memuriyete aykırı bir durumun olmaması önemlidir.

- Terör örgütü ya da yüz kızartıcı suçlara karışmış olmamak gerekir.

- Silah taşıma konusunda gerekli olan fiziksel ve zihinsel unsurlar bulunmalıdır.

Bekçi Olma Şartları

Bekçi olabilmek için mutlaka hem fiziksel hem de zihinsel olarak belli başlı bazı şartları yerine getirmek gerekir. Tabii öncelikle mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Aynı zamanda en az 167 cm boy olmasının yanı sıra, adli olarak herhangi bir sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Silah ruhsatı taşıma konusunda belli başlı bazı sınavlardan geçmek gerekir.

Bekçinin Görevleri Nelerdir?

Bekçi pek çok farklı yerde görevini icra eder. Bunlar içerisinde park ve bahçeler, toplu taşıma alanları, cadde ve sokaklar ile mahalleler ön plana çıkar. Aynı zamanda polis ve Jandarma'ya yardımcı olarak da görevlerini yerine getirmektedirler. Genel kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı alanlarda ise belli başlı bazı görevleri bulunur;

- Uyuşturucu madde satan kişileri tespit ederek yakalamak.

- Yasadışı kumar ve bahis oynayan ile oynatanları tespit etmek ve yakalamak.

- Çevreyi rahatsız eden ve halkın huzurunu kaçıran kişilere tespit etmek suretiyle, gerekli gördüğü takdirde polis üzerinden yakalanmalarını sağlamaktır.

Bekçi Maaşları

Bekçi maaşları genel olarak 2900 ile 3200 arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu durum özel bir kurum veya memuriyete bağlı olarak farklılık yaratır. Genel olarak 3100 TL gibi bir ortalama maaşı sahip olarak, bekçiler görevlerini ilgili alanlarda gerçekleştirirler.

Bekçi Olma İş İmkanları

Bekçiler özellikle memuriyet üzerinden iş imkanına sahiptirler. Gerekli kriterleri yerine getirmek suretiyle memur olarak görevlerini yerine getirebilirler. Aynı zamanda özel şirketlerde çalışabilirler.