Bedesten ne demek? TDK'ya göre bedesten kelimesinin anlamı nedir? Bedesten sözlük anlamı

Eski çağlardan günümüze gelmiş ve bulunduğu şehirlerin özelliklerini taşıyan çarşı ve alışveriş merkezlerine bedesten denilmektedir. Bedestenler ilk zamanlarda şehirler arasında ticareti yaygınlaştırmak ve kervanların durak yerleri olarak kullanılmaktadır. Tarihi özellikleri de bulunan bedestenler zamanla bulundukları şehirsin tarihi çarşıları olarak yerini almaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Bedesten Kelimesinin Anlamı Nedir?

​​​​​​Türk Dil kurumuna göre bedesten kelimesinin anlamı kapalı çarşı demektir. Bedesten sözlük anlamı ise içerisinde değerli mücevherat, silah, kumaş gibi eşyaların ve diğer değerli eşyaların satıldığı kapalı çarşı olmaktadır.

Bedestenlerde eski dönemler de dokuma halı ve dokuma eşyalar ticari mallar ve değerli eşyalar yer almaktadır. Her bedestenin kendine özgü meşhur sayılan ticari ürünü bulunmakta ve bedestenler bu isimler ile anılmaktadır. Günümüzde de bedestenler varlığını korumaktadır.

Bedestenin günlük hayatta kullanımı kapalı çarşı şeklinde olup özellikle halkın alışveriş yaptığı ve turistlerin çok rağbet gösterdiği tarihi pazarlar olarak yerini almaktadır. Kapalı çarşılar içerisinde ticari eşyaların satılmasının yanında günümüzde daha çok turizme fayda sağlayan merkezler haline gelmektedir. Bedesten kelimesi ise halk arasında yaygın kullanılmayan bir kelime olup kapalı çarşıları giriş kapılarında veya içerilerinde yazılarak tarihi olarak anılan kelimelerdendir.