Bebeklerde Ateş Kaç Olmalı? Bebeklerin Ortalama Ateşi Kaç Olur?

Bebeklerde ve çocuklarda belirlenmiş olan bir ateş derecesi bulunur. Bu derece çocuğun herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığına yönelik belli başlı bazı etkileri işaret edebilir.

Bebeklerde Ateş Kaç Olmalı?

Anne ve babaların en çok merak ettiği konular içerisine bebeklerin ateşinin kaç olması geliyor. Bu doğrultuda hem bebeklerde hem de çocuklarda ateş 36,4 derece olarak standart şekilde ifade edilir.

Bebeklerin Ortalama Ateşi Kaç Olur?

Bebeklerin ateşinin ortalaması mutlaka 36,4 olarak öne çıkması gerekir. Özellikle 38 derece ve üzeri yüksek ateş olarak ifade edilmektedir. Tabii bebeklerde ortaya çıkan normal seviye 36,4 iken, aynı zamanda çocuktan çocuğa bu derece değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat yine de bu derece aşağı yukarı 36,4 şeklinde öne çıkar. Söz konusu 38 derece ve üzeri olduğu vakit mutlaka uzman bir doktora görünmek çok önemlidir.