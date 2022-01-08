Bebek ve çocuk kütüphaneleri artacak

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Bakan Özer, Tokat Merkez Bölgesel Kütüphane’de incelemelerde bulunarak ‘Kitap Tokat’ projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve kütüphaneler hakkında bilgi aldı. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında 156 kütüphane kurulan Tokat’ta, 6 yaşındaki çocuklara hizmet veren Türkiye'nin ilk müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de yer alıyor. Bakan Özer, ziyareti esnasında; "Kütüphaneler okullarımızın kalbi. Tokat'ta bulunan Türkiye'nin ilk bağımsız bebek ve çocuk kütüphanesi de tüm Türkiye'de yaygınlaşacak" diyerek bebek ve çocuk kütüphanelerinin artacağını açıkladı.