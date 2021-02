Be Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? Be Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları ve Harç Fiyatı (2021)

Be sınıfı ehliyet, otomobil ve kamyonet ve romörklü araçları kullanmak isteyen sürücülere verilen ehliyet çeşididir. Be sınıfı ehliyet sahibi olan sürücüler M-B1-F sınıfı araçları kullanabiliyor.

BE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Be sınıfı ehliyet almaya hak kazanan sürücüler, traktör, 4 tekerlekli motosiklet gibi azami yüklü ağırlığı 4250 gr olan birleşik olan araçları kullanabiliyor. BE sınıfı ehliyet, ülkemizde en çok alınan ehliyettir. Bu kişiler kamyonet ve romörklü araç, otomobil kullanma imkanına da sahip oluyor. Aynı zamanda BE sınıfı ehliyete sahip olan kişiler, M-B1-F sınıfı araçları kullanma imkanına sahip oluyor.

BE Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı

Be sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin sağlaması gereken bir yaş şartı vardır. 18 yaş sınırına ulaşan herkes Be sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna başvuru yapabilir. 18 yaşının altındakiler sürücü kursuna başvuramaz ve ehliyet talep edemezler.

BE Sınıfı Ehliyet Şartları ve Harç Fiyatı (2020)

BE sınıfı sürücü ehliyeti almak isteyen kişilerin sürücü kursları tarafından belirlenen bazı belge ve şartları yerine getirmesi gerekir. BE sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursları tarafından 1.500 TL ile 2.000 TL arasında değişiklik gösterir. Bu fiyatlar ilçeden ilçeye ve bölgeye göre de farklılık gösterir. Belirlenen bu fiyat aralığı, alt ve üst limitleri aşmadan sınırlar dahilinde belirlenebilir. Ehliyet için belirtilen ücreti ödeyen adaylar, sürücü kurslarına ek olarak e-sınav ve direksiyon sınavı ücretini de ödemek zorundadırlar. Sürücü kursları, Be sınıfı ehliyet alacak sürücü adaylarından;

18 yaşını doldurmuş olmaları

En az ilkokul mezunu olmaları

2 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık kuruluşları tarafından sağlık raporu onayı alınması

Nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler isteniyor. Tüm belge ve dosyalarınızı eksiksiz olarak sürücü kursuna ileterek eğitimlere başlayabilirsiniz.

BE Sınıfı Ehliyet Direksiyon Sınavı

Sürücü adayları, sürücü kursları tarafından iki aşamalı bir sınava tabi tutulur. Bu sınavlardan ilki 2017 yılında yürürlüğe giren Elektronik sınavıdır. Bu sınavda başarı elde eden kişiler direksiyon dersi almaya hak kazanıyor. Direksiyon sınavı, genellikle sürücü adayları için 1 haftalık bir eğitimden oluşur. Sürüş dersleri bittikten sonra sürücü adaylarına verilen sınava giriş belgesi ile direksiyon sınavına girme hakkı kazanırlar.