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Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bayrağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Bayrağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

İlkokuldan itibaren öğrencilere dil bilgisi dersleri verilmektedir. Bu derste öğretilen başlıca konulardan biri de eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlam, bir kelimenin başka bir kelime ile aynı anlama gelmesi demektir. Bir başka deyişle eş anlam yerine anlamdaş sözcüklerde denilebilir. Peki bayrak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bayrağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir detayları ile derledik.

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Bayrak, bir ülkeyi temsil eden en önemli unsurdur. Sadece ülkelerin değil bazı kurum ve kuruluşlarında yine kendini temsil eden bayrakları vardır. Bayrak aynı zamanda bir bağımsızlık sembolüdür. Bayrak yerine kullanılabilecek eş anlamlı sözcüklerde bulunur. 

 Bayrak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Genellikle dikdörtgen bir kumaştan yapılan, üzerinde temsil ettiği ülke, kurum ve kuruluşa dair imgeler bulunduran nesneye bayrak ismi verilir. Bayrak kelimesinin yerine kullanılan en yaygın eş anlamlısı ise sancaktır. Yine bayrağın bir diğer eş anlamlısı sembol kelimesidir. Simge sözcüğü de eş anlam olarak kullanılabilir. 

 Bayrağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 Bayrak kelimesinin eş anlamlıları ile kurulmuş olan cümle örnekleri aşağıdaki gibidir;

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 Bu millet, o sancağın gökyüzünde dalgalanması için ne fedakarlıklarda bulundu.

 Şirketimiz, kuruluşunun 10. yılı şerefine özel bir sembol yaptırmak istiyor.

 O ülkenin sembolü aynı zamanda ülkeyi çağrıştıran renkler taşıyor.

 Bunca can, sancak için özgürlük için verildi.

 Onların simgesi bizimki ile çok benziyor.

 Bu sene beyaz sembolü okulumuza biz kazandırmak için çalışacağız.

 

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