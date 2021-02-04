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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:33 | Son Güncelleme:

Baskın Basanındır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Baskın Basanındır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Her ne kadar bazı atasözleri bizi derin anlamlara ve düşünmeye sevk etse de, bazı atasözleri de düşmanlıkla ilgilidir ve her zaman uyanık olmamız gerektiğini öğütlerler. İşte bu atasözlerinden biri de baskın basanındır atasözüdür. Peki, baskın basanındır atasözü ne anlama gelmektedir? Bu atasözünü cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? İşte tüm merak edilenler.

Baskın basanındır atasözü, genellikle düşmanlarımızın bize karşı hep uyanık olduğu ve bizim de bu durumun bilincinde olmamız gerektiği anlamına gelmektedir.

 Baskın Basanındır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eğer bir topluluğa mensupsanız ve bu topluluğa düşman olan başka topluluklar varsa, o zaman her zaman hazır olmanız gerekir. Çünkü bu düşmanlar hiç beklemediğiniz bir anda size saldırabilirler. Ve bu saldırı sizin mağlubiyetinizle sonuçlanabilir. Genellikle savaşlarda ilk baskını yapan ya da ilk saldıran o savaşı kazanmaktadır. Çünkü böyle yaparak düşmanlarını gafil avlarlar. İşte bu yüzden kazanmak isteyen taraf, ilk baskını yapan taraf olmalıdır.

 Baskın Basanındır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Her zaman gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı ol, çünkü baskın basanındır.

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