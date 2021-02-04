Baskın Basanındır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baskın basanındır atasözü, genellikle düşmanlarımızın bize karşı hep uyanık olduğu ve bizim de bu durumun bilincinde olmamız gerektiği anlamına gelmektedir.

Baskın Basanındır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir topluluğa mensupsanız ve bu topluluğa düşman olan başka topluluklar varsa, o zaman her zaman hazır olmanız gerekir. Çünkü bu düşmanlar hiç beklemediğiniz bir anda size saldırabilirler. Ve bu saldırı sizin mağlubiyetinizle sonuçlanabilir. Genellikle savaşlarda ilk baskını yapan ya da ilk saldıran o savaşı kazanmaktadır. Çünkü böyle yaparak düşmanlarını gafil avlarlar. İşte bu yüzden kazanmak isteyen taraf, ilk baskını yapan taraf olmalıdır.

Baskın Basanındır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her zaman gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı ol, çünkü baskın basanındır.