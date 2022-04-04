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Basınç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basıncın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Basınç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Basıncın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Türkçe dilinde bulunan sözcüklerin eş anlamları oldukça merak ediliyor. Kişiler genellikle pek çok sözcüğün eş anlamları hakkında araştırmalar yapabiliyor. Eş anlamlısı araştırılan basınç kelimesi günümüzde çok kullanılan bir kelimedir. Basıncın eş anlamı ile ilgili örnek cümleler internette araştırılan bilgilerdir. Basınç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Basıncın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) hakkında detayları derledik.

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Günümüzde basınç sözcüğünün kullanımı çok yaygındır. Bireyler yaygın kullanılan basınç kelimesinin eş anlamlarını öğrenmek istiyor. Basınç sözcüğü ile tazyik kelimesi birbirinin eş anlamlı olan kelimelerdir. 

 Basınç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Eş anlamları konularıyla ilgilenenler basınç sözcüğünü ele alarak araştırma yapabiliyor. Basınç sözcüğünün taşıdığı anlamla, aynı anlama sahip olan kelimelerin tamamı öğrenilmek isteniyor. 

 Günümüzde eş anlamları konusu oldukça ön plana çıkan bir konudur. Aynı anlamda kullanılabilen kelimelerin tümü kişilerce öğrenilmek isteniyor. Basınç sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan kelimeler arasında, tazyik kelimesi bulunuyor. Tazyik ve basınç sözcüğü anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. 

 Basıncın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

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 Basınç kelimesinin eş anlamı ile örnek cümleler en çok araştırılan konulardan biridir. Bireyler basınç sözcüğünü eş anlamını araştırarak örnek cümlelere de ulaşmak istiyor. Tazyik sözcüğü basınç kelimesinin eş anlamıdır. Tazyik kelimesiyle örnek cümle araştıranlar, daha detaylı bir bilgiye ulaşmak istiyor. Tazyik sözcüğüyle ilgili örnek cümle aşağıdaki gibidir; 

Çeşmeden akan suyun tazyiki oldukça fazlaydı.

 

 

 

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