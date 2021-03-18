Başına Devlet Kuşu Konmak ne demek? Başına Devlet Kuşu Konmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başına devlet kuşu konmak deyiminin geçmiş yıllarda bir hükümdarın halkı bahçesine toplayıp, balkonundan adını devlet kuşu koyduğu kuşunu uçurup, kimin başına konarsa onu ülkeye hükümdar yapacağı hikayesine dayandığı söylenmektedir.

Başına Devlet Kuşu Konmak Ne Demek?

Başına devlet kuşu konmak deyimi daha çok şanslı insanlar için kullanılır. Beklenmedik anda olumlu olaylar yaşayan kişilere başına devlet kuşu kondu denilir.

Başına Devlet Kuşu Konmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Başına devlet kuşu konmak deyiminin anlamı ummadığı, beklemediği bir nimete ya da varlığa kavuşmak anlamına gelmektedir. Beklemediği anda bir konuma, servete ve paraya sahip olma anlamına gelmektedir.

Nasıl oldu da bu villayı aldı. Sanırım başına devlet kuşu kondu.