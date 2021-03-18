MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Başına Buyruk ne demek? Başına Buyruk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Başına Buyruk ne demek? Başına Buyruk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 03:28 | Son Güncelleme:

Başına Buyruk ne demek? Başına Buyruk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başına Buyruk ne demek? Başına Buyruk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herkes hayatında bir kere kendisine başarı buyruk dendiğini duymuştur. Günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan bu deyimin anlamı, açıklaması ve örnek cümle içerisindeki kullanımına dair detayları derledik.

Birçoğumuz anne, babaya da büyüklerinden onların sözünü dinlemediğimizde ne kadar başına buyruk bir çocuk diye dert yandı kullarına şahit olmuşuzdur.

 Başına Buyruk Deyiminin Anlamı Nedir?

 Kimseden izin alma gereği duymadan kendi istediği biçimde davranan kişilere başına buyruk denmektedir.

 Başına Buyruk Deyiminin Açıklaması

İstediği zaman istediği şeyi yapan kişilere sıklıkla kullanılan başına buyruk deyiminin açıklamasını şu şekilde yapmak mümkün olmaktadır. İnsanlar genellikle diğer insanların kendi istedikleri ve söyledikleri biçimde yaşamaları ve hareket etmelerini beklerler. Diğer bir yandan toplumun genel kurallarına uygun olarak davranılması beklenmektedir. Ancak bu davranış kalıplarının dışına çıkan ve diğer insanların görüş ve düşüncelerini önemsemeyen kısaca özgür ruhlu ve asi insanlar için başına buyruk deyimi kullanılmaktadır.

 Başına Buyruk Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Ergenlik çağındaki gençlerin özgür bir şekilde hareket etmelerini ailelerinin kızmaması gerekmektedir çünkü onlar başına buyruk davranmak yerine hayatı kendi yöntemleriyle öğrenmek için çabalamaktadırlar.

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi