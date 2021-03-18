Başına Buyruk ne demek? Başına Buyruk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçoğumuz anne, babaya da büyüklerinden onların sözünü dinlemediğimizde ne kadar başına buyruk bir çocuk diye dert yandı kullarına şahit olmuşuzdur.

Başına Buyruk Deyiminin Anlamı Nedir?

Kimseden izin alma gereği duymadan kendi istediği biçimde davranan kişilere başına buyruk denmektedir.

Başına Buyruk Deyiminin Açıklaması

İstediği zaman istediği şeyi yapan kişilere sıklıkla kullanılan başına buyruk deyiminin açıklamasını şu şekilde yapmak mümkün olmaktadır. İnsanlar genellikle diğer insanların kendi istedikleri ve söyledikleri biçimde yaşamaları ve hareket etmelerini beklerler. Diğer bir yandan toplumun genel kurallarına uygun olarak davranılması beklenmektedir. Ancak bu davranış kalıplarının dışına çıkan ve diğer insanların görüş ve düşüncelerini önemsemeyen kısaca özgür ruhlu ve asi insanlar için başına buyruk deyimi kullanılmaktadır.

Başına Buyruk Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Ergenlik çağındaki gençlerin özgür bir şekilde hareket etmelerini ailelerinin kızmaması gerekmektedir çünkü onlar başına buyruk davranmak yerine hayatı kendi yöntemleriyle öğrenmek için çabalamaktadırlar.