Başıboş nasıl yazılır? Başıboş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yokBakan Özer'den 'yüz yüze' eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yok#Mahmut Özer
Erdoğan tek tek anlattı Savunma sanayiinde büyük dönüşümErdoğan tek tek anlattı! Savunma sanayiinde büyük dönüşüm#Recep Tayyip Erdoğan
Omicron tehlikesi büyüyor Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyorOmicron tehlikesi büyüyor! Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyor!#Koronavirüs
Endişeli bekleyiş THY duyurdu: Uçuşlar iptalEndişeli bekleyiş! THY duyurdu: Uçuşlar iptal#THY
Bakan Kurumdan CHPye Ortaçağ zihniyeti tepkisi: Tahammül edemiyorlarBakan Kurum'dan CHP'ye 'Ortaçağ zihniyeti' tepkisi: Tahammül edemiyorlar#Murat Kurum
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
50 yıllık evlilikte feci son Çocukları gözyaşlarına boğuldu50 yıllık evlilikte feci son! Çocukları gözyaşlarına boğuldu#Denizli
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Başıboş nasıl yazılır? Başıboş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Başıboş nasıl yazılır Başıboş kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kelime yazılışları, dil bilgisinde en sık karıştırılan konulardan bir tanesidir. Özellikle sınav sorularında yazım bilgisi soruları ile daha fazla karşılaşırız. Bu yüzden öncesinde yapılan bir araştırma ile kelimelerin doğru yazımı hakkında bilgi edinmek gerekir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan başıboş nasıl yazılır? Başıboş kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi yazılır? Ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Başıboş kelimesi, aslında Farsça olan berduş kelimesinin karşılığı olarak dilimize geçmiştir. Anlamı ise boş gezen, serseri, işsiz güçsüz kimse demektir. Boş gezen insanlar için bu tabir kullanılır. Baş ve boş kelimeleri bir araya gelerek oluşturmuştur.

 Başıboş Nasıl Yazılır?

 Başıboş sözcüğünün nasıl yazıldığı merak edilen bir konudur. Çünkü iki farklı kelimenin bir araya gelerek oluşturması kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı sorusunu ortaya çıkarır. Ancak başı boş şeklinde olan yazım şekli yanlıştır. Başıboş birleşik kelimedir ve birleşik olarak yazılır. İki kelime arasında boşluk kullanılmaz. Başıboş şeklinde tek bir kelime olarak söylenir ve yazılır.

 Başıboş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır? Ayrı mı?

 Mecazi anlam taşıyan başıboş kelimesi, boş gezen ve serseri kimseler için kullanılır. Kelimenin yazım şekline gelecek olursak Türk Dil Kurumu kelimenin bitişik yazılmasını doğru bulmuştur. Kalıplaşmış bir sözcük haline gelen başıboş kelimesi ayrı yazılırsa yanlış olur. Yani başı boş şeklinde ayrı yazımı yanlıştır. TDK'ya göre de başıboş şeklinde bitişik yazılması gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs