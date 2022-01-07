Başıboş nasıl yazılır? Başıboş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Başıboş kelimesi, aslında Farsça olan berduş kelimesinin karşılığı olarak dilimize geçmiştir. Anlamı ise boş gezen, serseri, işsiz güçsüz kimse demektir. Boş gezen insanlar için bu tabir kullanılır. Baş ve boş kelimeleri bir araya gelerek oluşturmuştur.

Başıboş Nasıl Yazılır?

Başıboş sözcüğünün nasıl yazıldığı merak edilen bir konudur. Çünkü iki farklı kelimenin bir araya gelerek oluşturması kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı sorusunu ortaya çıkarır. Ancak başı boş şeklinde olan yazım şekli yanlıştır. Başıboş birleşik kelimedir ve birleşik olarak yazılır. İki kelime arasında boşluk kullanılmaz. Başıboş şeklinde tek bir kelime olarak söylenir ve yazılır.

Başıboş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır? Ayrı mı?

Mecazi anlam taşıyan başıboş kelimesi, boş gezen ve serseri kimseler için kullanılır. Kelimenin yazım şekline gelecek olursak Türk Dil Kurumu kelimenin bitişik yazılmasını doğru bulmuştur. Kalıplaşmış bir sözcük haline gelen başıboş kelimesi ayrı yazılırsa yanlış olur. Yani başı boş şeklinde ayrı yazımı yanlıştır. TDK'ya göre de başıboş şeklinde bitişik yazılması gerekir.