MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Baş Dille Tartılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Baş Dille Tartılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:24 | Son Güncelleme:

Baş Dille Tartılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baş Dille Tartılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atalarımız dil ile zeka arasında bir bağlantı kurarak Baş Dille Tartılır demişler. Çünkü bir insanın ne kadar zeki ve düşünceli olduğunu ancak konuşmalarından anlayabiliriz. Merak edenler için Baş Dille Tartılır atasözünün anlamını örnek cümlelerle açıkladık.

Atasözleri, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, hikmet dolu cümlelerdir. Baş Akılla Tartılır sözü de özellikle büyüklerimizin küçüklere verdiği öğütler arasında yer alıyor.

 Baş Dille Tartılır Atasözünün (Anlamı) Nedir?

 Atasözlerinde, deyimlerde gibi mecazi ifadelerden sıklıkla faydalanılır. Bu sözde de baş, zekayı simgelemektedir. Baş Dille Tartılır sözü bir insanın ne kadar zeki olduğunu ancak konuşmalarına bakarak anlayabiliriz demektir.

 Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarırken sözcüklerden faydalanırız. Az sözcükle çok şey anlatmak, zeki olmanın bir ölçüsüdür. Zeki insanlar, iletişim kurallarına dikkat eder, az ve öz konuşarak düşüncelerini paylaşır. Konuşmaya başlamadan önce uzun uzun düşünmeli, ancak ondan sonra iletişime geçmeliyiz.

 Baş Dille Tartılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 ''Onun konuşmasına baktıkça baş dille tartılır sözünün ne kadar doğru olduğunu anladım.''

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle