Baş Dille Tartılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, hikmet dolu cümlelerdir. Baş Akılla Tartılır sözü de özellikle büyüklerimizin küçüklere verdiği öğütler arasında yer alıyor.

Baş Dille Tartılır Atasözünün (Anlamı) Nedir?

Atasözlerinde, deyimlerde gibi mecazi ifadelerden sıklıkla faydalanılır. Bu sözde de baş, zekayı simgelemektedir. Baş Dille Tartılır sözü bir insanın ne kadar zeki olduğunu ancak konuşmalarına bakarak anlayabiliriz demektir.

Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarırken sözcüklerden faydalanırız. Az sözcükle çok şey anlatmak, zeki olmanın bir ölçüsüdür. Zeki insanlar, iletişim kurallarına dikkat eder, az ve öz konuşarak düşüncelerini paylaşır. Konuşmaya başlamadan önce uzun uzun düşünmeli, ancak ondan sonra iletişime geçmeliyiz.

Baş Dille Tartılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

''Onun konuşmasına baktıkça baş dille tartılır sözünün ne kadar doğru olduğunu anladım.''