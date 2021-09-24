Baş Ağrısı Türleri Nelerdir, Kaç Çeşittir? Strese Bağlı Veya Tehlikeli Baş Ağrıları Nasıl Olur?

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Baş ağrısı türleri çeşitli nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Çoğu insan kişisel özelliklerine göre farklı baş ağrısı çeşitleri ile başa çıkarlar. Baş ağrısının en temel nedeni strese bağlı olabilir.

Baş Ağrısı Türleri Nelerdir?

Baş ağrıları yaş, cinsiyet ve ırka bakılmaksızın herkesi kolaylıkla etkileyebilir. Baş ağrısı türleri de farklılık göstermektedir. Birincil baş ağrısı kişide aşırı duyarlılık sonucu ortaya çıkabilir. Beyindeki kimyasal aktivite, kafatasını çevreleyen sinirler ve ye kan damarları da birincil baş ağrılarında rol oynayabilir. Bazı insanlarda da birincil baş ağrılarını tetikleyen çeşitli genler de taşınabilir. İkincil baş ağrıları ise genellikle sinüs enfeksiyonu ve beyin tümörlerinden kaynaklanabilir. Birincil ve ikincil baş ağrılarının belirtilerine bakıldıktan sonra gereği yapılmalıdır.

Baş Ağrısı Türleri Kaç Çeşittir?

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Günümüzde bilinen iki çeşit baş ağrısı türü bulunmaktadır. Bunlar birincil ve ikincil baş ağrıları olarak bilinmektedir. Birincil baş ağrıları aşırı duyarlılık ve ağrıya duyarlı yapıdaki kişilerde ortaya çıkabilir. Baş zonklaması ve migren çeşitleri genellikle birincil baş ağrılarına neden olmaktadır. Gerilim baş ağrıları da birincil baş ağrısı içerisinde görülmektedir. Bazı insanlarda birincil baş ağrılarını tetikleyen genler de bulunabilir. Birincil baş ağrısı türü daha az yaygın olması ile bilinir. İkincil baş ağrısı, başın ağrıya duyarlı olan sinirlerini aktive etmektedir. Şiddetli olarak değişen bazı durumlar ikincil baş ağrısı nedenleri olarak bilinmektedir. Beyin tümörü, susuzluk, akut sinüzit gibi nedenler ikincil türde baş ağrılarının sebepleri arasında sayılabilir.

Strese Bağlı veya Tehlikeli Baş Ağrıları Nasıl Olur?

Gerilim tipi baş ağrıları genel olarak strese bağlı olarak ortaya çıkabilir. Stres genellikle baş ağrısını tetikleyen en önemli etkendir. Gerilim tipi baş ağrısında başın etrafında gergin bir bant varmış ve basınç uygulanıyormuş gibi hissedilir. Baş ağrısı sürekli bir hal aldığında mutlaka doktora gidilmelidir. Bu durumlarda felç, menenjit gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Tehlikeli baş ağrılarında konuşmada zorluk ve anlamada güçlük çekilebilir. Ayrıca bayılma ve yüksek ateş de tehlikeli baş ağrıları belirtileri arasında gösterilebilir. Tehlikeli baş ağrısı yaşayan kişilerde mide bulantısı ve yürümede dengesizlik de görülebilir.

Küme Tipi Baş Ağrısı ve Tedavisi

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Küme tipi baş ağrısı genellikle bir iki haftalık kümeler şeklinde kendini gösterir. Küme tipi baş ağrısı genellikle hastayı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Bu ağrı çoğu zaman göz çevresinde oyucu bir ağrı olarak ortaya çıkmaktadır. Küme tipi baş ağrısının kesin çözümü bulunmaz. Ancak baş ağrısını azaltacak bazı tedavi yöntemleri kullanılabilir. Ağrının şiddetini ve baş ağrısının süresinin kısaltılması için doktora gitmek gerekir. Doktorun reçete ettiği ilaçlar da düzenli şekilde tüketilmelidir. Ayrıca yaşam tarzını değiştirmek de baş ağrısı ile mücadelede önemli bir yere sahiptir.

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Sekonder Baş Ağrılarının Nedenleri Nelerdir?

Sekonder baş ağrılarının olası pek çok nedeni bulunur. Akut sinüzit, beyindeki kan pıhtılaşması ve arteryel gözyaşları baş ağrılarının en önemli nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca karbonmonoksit zehirlenmesi, sarsıntı ve susuzluk nedeni ile de baş ağrıları oluşabilir. Genellikle diş sorunları ve kulak enfeksiyonu da baş ağrısına neden olabilir. Menenjit ve alkol kullanımı nedeniyle sekonder baş ağrıları oluşabilir. Aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı, menenjit, panik atak ve panik bozukluk gibi durumlarda baş ağrıları oluşur.