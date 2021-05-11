Bartın'ın alan kodu kaçtır? Bartın telefon kodu hakkında bilgi

Tarım konusunda oldukça verimli topraklara sahip olan Bartın, özellikle çileği üzerinden bir adım öne çıkar. Aynı zamanda yeşillik ve mavinin birleştiği muhteşem alanları ile beraber, harika yürüyüş ve Park alanları sunmaktadır. Bol oksijenli ve temiz havası ile güzel bir yürüyüş yaparken, sandal eşliğinde deniz üzerinde gezinti gerçekleştirebilirsiniz.

Bartın'ın Alan Kodu Kaçtır?

Bartın şehrinin alan kodu 0378’dir. Atanmış olan alan kodu ile beraber birçok farkı sabit hat üzerinden iletişim kurmanız mümkün. Amacınıza bağlı olarak bilgi almak, kişisel olarak ulaşım sağlamak ya da kurumsal alanlara erişmek için 378 alan kodu yeterlidir. Özellikle masmavi denizi ile Bartın Plajı üzerinden denize girme imkanı da sağlayan Bartın, bu sebepten dolayı her yıl yerli ve yabancı turist çeker.

Tarihi evleri ve kaleleri ile beraber kültürel açıdan da çok önemli bir yere sahip Bartın, o konuda da önemli bir turist akını yaşar. Tarım ve hayvancılık ile beraber sanayileşme noktasında da öne çıkan Bartın için, 378 alan kodunu kullanarak sabit hatlarla iletişime geçebilirsiniz.