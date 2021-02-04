Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim atasözü; bir insanın, ona yakın bir insanın hal ve hareketlerinden etkilenebileceği anlamına gelen bir atasözüdür.

Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim; İnsanlar yakın temas içinde bulunduğu kimseden etkilenir manasında kullanılan bir söz.

Bir kişi, arkadaşlarını veya yakın temas içinde olduğu kimseleri iyi seçmelidir. Eğer arkadaşları kötü alışkanlıklara sahip veya tembel kişilerse, kişi bundan olumsuz etkilenecektir. Aynı şekilde bir kişinin arkadaşları iyi huylu ise ve faydalı işlerle uğraşıyorsa, kişiyi olumlu yönde etkileyecektir. Kimlerle vakit geçirilirse, onların ahlakından mutlaka bir şeyler geçer.

Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Esra’nın sınıfta kaldığını duyan annem, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim dedi.

- Berk ile Ali’yi görünce, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye düşündüm.