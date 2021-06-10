Balyaj Nedir, Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Balyaj Yıkandıkça Açılır Mı?

Balyaj kelimesinin saç ile ilgili olan bir terim olduğu söylenebilir. Bir tür saç boyama tekniği olarak bilinmekte olan balyaj uygulanması zor bir tekniktir. Balyaj işleminin özellikle profesyonel kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir. Profesyonel bir şekilde uygulanmayan balyaj uygulamalarının ise saça zarar vereceği söylenebilir. Ancak dikkatli bir şekilde uygulandığı takdir de balyaj uygulamasının evde de yapılması mümkün olabilmektedir. Özellikle de son zamanlarda kuaföre gitmek yerine saça yapılan işlemlerin evde yapılma oranında bir artış söz konusudur.

Balyaj Nedir, Nasıl Yapılır?

Balyaj, bir boyama yöntemi olarak ifade edilebilir. Balyaj uygulaması, saçların uç kısımlarına yapılmakta olan bir boyama yöntemidir. Balyaj uygulaması sırasında saçın kendi doğal rengini de kaybetmemesi hedeflenmektedir. Balyaj, en fazla tercih edilen saç boyama teknikleri arasında yer almaktadır. Balyaj tekniği ile saçlar arasında renk geçişleri sağlanarak hem doğal hem de canlı bir görünüm elde edilir. Balyaj işlemi genel olarak saçların uçlarına uygulanmakta olan ve çoğunlukla yatay olarak uygulanmakta olan bir boyama tekniğidir.

Balyaj yapılırken aralardaki geçişler kişinin isteğine göre belirlenebilir. Balyaj tekniğinde saçların arasına uygulanan boya geçişleri tercihe göre inceltilebilir veya kalınlaştırılabilir. Balyaj uygulaması yapmak için öncesinde gerekli olan malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir. Balyaj tekniğinde saçların komple olarak boyanmaması ve doğal rengini koruması gerekir. Saçların aralarına atılan farklı renkler veya uygulanan renk açma teknikleri saça komple uygulanmaz.

Sadece saçların aralarına ve tutamlar halinde yapılmakta olan bir boyama işlemidir. Saça balyaj uygulaması yapılırken uygulanan saç açısının ve saça uygulanan boyanın diğer tutamlara değmemesi gerekmektedir. Bu yüzden balyaj uygulaması yapılacak olan saçın boya sürüldükten sonra sarılması gerekmektedir. İlk olarak açıcı sürerek saçın rengini açtıktan sonra saçı yıkamanız gerekir. Saçınızı yıkayarak kuruttuktan sonra ise boyanızı bir fırça yardımı ile yukarıdan aşağıya doğru sürerek uygulayabilirsiniz. Saçınızda yaklaşık olarak 40 dakika beklettikten sonra ise boyayı yıkamanız yeterli olacaktır.

Evde Yapılan Balyaj Yıkandıkça Açılır mı?

Son zamanlarda evde saç boyamak oldukça fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Saçını düz bir renge boyamak istemeyen kişilerin en fazla tercih ettiği yöntemler arasında röfle ve balyaj yer almaktadır.

Balyaj uygulaması yapılmadan önce saçın tutamlar haline ayrılması gerekir. Boyama işlemi uygulanacak olan saç tutamlarının kalınlığı farklılık gösterebilir. Saçların tutamlarına ayrılma işleminden sonra saçın açıcı yardımı ile açılması gerekmektedir. Saç açma uygulamasının profesyonel kişiler tarafından ve kaliteli malzemeler kullanılarak yapılması oldukça önemlidir. Kaliteli malzeme kullanılmadan yapılan saç açma işlemleri saça büyük oranda zarar verebilir.

Saç açma işlemi sırasında uygulanan açıcının saçı yıpratmaması için profesyonel uygulama yapılması önemlidir. Balyaj uygulaması, saçların diplerine uygulanmadan uçlarına doğru yapılan bir boyama işlemidir. Saç açıldıktan sonra saçın arasına istenilen renkte balyaj atılabilir.

Balyaj uygulaması sonrasında oluşan renk her boya türünde olduğu gibi yıkamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uygulanan boyanın kalitesine göre ve kullanılan diğer saç bakım ürünlerinin durumuna göre yapılan balyaj renginde de akma ve değişiklik meydana gelebilir. Evde yapılan balyajın da, saçın yıkanma sıklığına göre renginde açılmalar meydana gelebilir. Ancak kuaför de yapılan balyaj uygulamasında da akma görülebilir.