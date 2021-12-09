Balkabağı hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Balkabağı en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Meyve türlerinden biri olan balkabağı pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle tatlı yapımında kullanılan balkabağı bahar aylarının vazgeçilmezi oluyor. Balkabakları üç mevsim de ekilebilen ürünlerdir.

Balkabağı Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Meyvelerin yetişme süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, balkabağını ele alarak araştırma yapabiliyor. Her sofraya dahil olan balkabaklarının yetiştiği mevsimler merak ediliyor. Her meyve ve sebzede olduğu gibi balkabaklarının da yetiştiği mevsimler bulunuyor. Üç farklı mevsimde yetişebilen özel meyveler arasındadır. Sonbahar, yaz ve ilkbahar mevsimlerinde ekimi yapılan bir meyvedir. Ekim ayının ilk haftasıyla birlikte hasası yapılır ve kesilmeye başlanır.

Balkabağı En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Balkabağının yetişme durumları iklime göre değişiklik gösterebiliyor. Farklı iklimlere göre incelendiğinde farklı mevsimlerde de tüketilebiliyor. Balkabakları kış ayı hariç her mevsimde ekilebiliyor. En taze balkabağına ulaşmak isteyenler Ekim ayının başlangıcında marketlere giderek satın alabiliyor. Balkabakları Ekim ayının başlamasıyla birlikte marketlerdeki yerini alıyor. Hasadı yapılarak, tüm marketlere taze olarak ulaştırılıyor.