Balina Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Balinanın Türü Nedir, Kılları Var Mı?

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Balina türleri genellikle okyanuslarda yaşarlar. Genel boyutları 2.6 metre ile 135 kilogram ağırlığında olan balinaların da çok sayıda çeşitleri bulunuyor. Özellikle katil balina çeşitleri de çok fazla merak uyandırıyor.

Balina Türleri Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda balina çeşitleri bulunmaktadır. Omurgalı hayvanlardan olan balinalar memeli hayvanlar grubuna girmektedir. Beş milyon yıl öncesinden itibaren yaşayan balinalar okyanuslarda ve kuzey bölgelerde yaşamışlardır. Kutuplara yakın bir bölgede bulunan balinaların dişli ve dişsiz türleri de bulunur. Onların en tehlikeli türleri genellikle katil balinalardır. Katil balina türleri soydaşlarını öldürüp yerler.

Katil balinalar okyanuslarda bulunan bütün canlıları yiyebilirler. Katil balinalar, yunusların en büyük üyesi olarak bilinmektedir. Grönland balinası ise dünyadaki en büyük ikinci balina türüdür. Grönland balinaları yaklaşık seksen yıl yaşamaları ile bilinirler. Sırtları siyah karınları ise gri renkli olan grönland balinaları oldukça uzun yaşarlar. Beyaz balinalar ise seksen kilo ağırlığa ulaşabilirler. Sırt yüzgeçleri olmayan beyaz balinalar çok yavaş yüzerler.

Balina Özellikleri Nelerdir?

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Memeli canlılar sınıfına giren balinalar deniz hayvanlarıdır. Balinaların boyları yaklaşık 25 ile 30 metre arasında değişmektedir. Ayrıca balinaların ağırlıkları da yaklaşık 150 tona ulaşabilir. En büyük deniz canlıları olan balinalar suyun kaldırma kuvveti sayesinde ağır gövdelerini taşıyabilirler. Taşıdıkları özellik nedeniyle balinalar memeliler sınıfına girmektedir. Yavrularını doğuran ve emziren balinalar diğer balıklar gibi yumurtlayarak üremezler. Balinalar sıcakkanlıdır. Ayrıca balığın vücut ısısı da suyun sıcaklığına göre değişiklik gösterebilirler. Balinalar akciğer solunumu yaptıkları için solungaçları ile solunum yapmazlar.

Balinanın Türü Nedir?

Memeli hayvanlar sınıfında yer alan balinaların birbirinden farklı türleri bulunmaktadır. Dişsiz balinalar genellikle dört adet familyaya ayrılırlar. Bunun yanı sıra oluklu balinagiller, gri balinalar, gerçek balinagiller ve cüce gerçek balina çeşitleri bulunmaktadır. Balinaların türüne göre de yapıları, boyutları ve renkleri değişiklik gösterebilir.

Balinanın Kılları Var mı?

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Okyanuslarda yoğun olarak yaşayan balinaların kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Balinaların arka uzuvları gövdelerine göre daha küçüktür. Belki kemiğine bağlı olmamakla birlikte gövde içinde gizlidir. Balinaların kuyrukları da yatay ve düzleşmiş şekildedir. Balinaların neredeyse hiç kılları yoktur. Kalın yağ tabakaları sayesinde de soğuk havalardan korunurlar. Balinaların zeka seviyesi de oldukça yüksektir.

Balina Çeşitleri İle İlgili Merak Edilenler

Balinaların birbirinden farklı çeşitleri bulunuyor. Denizde yaşayan en büyük memeli mavi balina olarak biliniyor. Ağırlıkları elli tonu bulabilen mavi balinaların renkleri mavi ve gri olarak biliniyor. Akdeniz bölgesinde en sık görülen kaşalot balinalardır. Renkleri daha çok gri ve siyaha yakın olan kaşalotların yalnızca karın bölgeleri beyazdır. Mavi balinalar en büyük beyne sahip olan balina türüdür. Deniz gergedanı çok hızlı hareket edebilen balinalar arasında yer almaktadır. Deniz gergedanlarının temel besin kaynağı morina balığıdır. Mürekkep balığı ve karides ile de beslenen deniz gergedanının rengi griye yakın olarak bilinmektedir. Deniz gergedanının karın bölgesi de beyazdır. Deniz gergedanları Rusya ve Atlantik okyanuslarda yaşarlar.

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Balinalar İle İlgili Merak Edilenler

Balina çeşitlerinin özellikleri farklılık gösterebilir. Omurgalı hayvanlardan olan balinalar memeliler grubuna girmektedir. Balinalar yaklaşık olarak altmış beş milyon önceden beri varlıklarını sürdürdüler. Genellikle okyanuslarda yaşayan balinalar kuzey bölgelerde ve kutuplara yakın yerlerde yaşarlar. Balina dişli balina ve dişsiz balina türü de bulunmaktadır.