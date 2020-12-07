Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili ve ülkemizin iç su kaynakları toplam 25 hektardır. Ülkemiz önemli bir konumda olduğu için balıkçılık sektöründe 50 bine yakın kişi görev yapıyor. Balıkçılık sektörünün ülkemizde daha da gelişmesi için balıkçılık mühendislerine ihtiyaç duyuluyor. Balıkçılık mühendisi nedir? Nasıl olunur? Balıkçılık mühendisliği iş imkanları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Deniz Bilimleri bünyesinde yer alan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, denizle ve balıkçılıkla ilgilenen bir mühendislik alanıdır.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Nedir?
Balıkçılık teknolojisi bölümü, Denizcilik fakültesi çatısı altında eğitim veren 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sayısal puan türüne göre öğrenci alan bu bölüm, gelişen balıkçılık ve su ürünleri sektöründe çalışacak profesyonel elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölüm sadece Karadeniz Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinde Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunuyor.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?
Balıkçılık teknolojileri mühendisliği bölümünün amacı, iç su kaynaklarını en etkili ve en verimli şekilde kullanabilmektir. Türkiye’de balık üretimi kişi başı dünya ortalamasının çok altında kalıyor. Bu nedenle hem üretimin hem de tüketimin arttırılması için balıkçılık teknolojileri mühendislerine olan ihtiyaç artıyor.
Ülkemizde bulunan potansiyelin en iyi şekilde yönetilebilmesi için işinde uzman kişilerin yetiştirilmesi gerekiyor. Gelişen balıkçılık ve su ürünleri sektörüne kaliteli eleman yetiştirmek, bu bölümün en önemli amacıdır. Aynı zamanda balıkçılık sektörüne karşı farkındalığı arttırmak ve sorunların çözümü için bu elemanlara ihtiyaç duyuluyor.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
Balıkçılık teknolojileri mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi” unvanı ile iş hayatına adım atar. Bu bölümden mezun olan kişiler, çalıştığı yerlere göre farklı görevler yapabilirler.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?
Balıkçılık mühendisliği bölümü Denizcilik fakültesinin bünyesinde yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sayısal puan türü ile öğrenci alan bu bölümü bitirenler 12 ay süren zorunlu staj sürecini de tamamlamaları gerekir.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?
Balıkçılık Teknolojileri bölümü okumak isteyenlerin üniversite sınavlarından yeterli puanı alması ve sayısal puan türünün yeterli derecede iyi olması gerekir.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?
Balıkçılık Teknolojileri mühendisliği öğretimi Türkçe olarak verilir.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Balıkçılık teknolojiler mühendisliği sayısal puan türü ile öğrenci kabul ediyor. Ülkemizde sadece üç üniversitede bulunan bu bölümün taban puanı kontenjan dolmadığı için yoktur fakat tavan puanı ise: 333,80559’tür.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Su Ürünleri İşletme Teknolojisi
Deniz Canlıları Yetiştiriciliği
Denizcilik
Avlanma Yöntemleri
Yüzme ve Can Kurtarma
Vardiya Standartları
Gemicilik
Su Kalitesi Yönetimi
Balık Hastalıkları
Su ürünleri Kalite Kontrol
Deniz Hukuku ve Balıkçılık Mevzuatı
Balıkçılık Yönetimi
Su kirliliği ve Kontrolü
Deni Biyolojisi
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Balıkçılık Teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler, balıkçılık gemilerinde kaptan olarak da çalışabilirler. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından çok zengin olduğu için kültür balıkçılığı da oldukça gelişmiştir. Bu bölümden mezun olan kişiler kültür balıkçılığını geliştirme konusunda da aktif olarak görev alabilir. Ülkemizde deni ve balıkçılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlarlar.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Balıkçılık teknolojileri bölümü mezunları, su ürünleri fabrikasında sorumlu mühendis, araştırma enstitülerinde araştırmacı, su ürünleri mühendisliğinde ise öğretmen olarak görev yapabilirler. Bunun yanında bu bölümden mezun olan kişiler okulu bitirdikten sonra zorunlu olan 12 aylık staj eğitimini de tamamlayan kişiler, “Sınırlı Vardiya Zabiti” sınavına girmeye hak kazanır. Bu sunanı başarı ile geçen kişiler ise, Sınırlı Vardiya Zabiti yeterliği kazanır. Sınavda yeterli puan akan kişiler ise, Sınırlı Vardiya Zabiti yeterliliği kazanır.
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisi Çalışma Alanları Nelerdir?
Balıkçılık Teknolojileri mühendisi mezunlarının çalışabileceği başlıca kamu kurumları;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Ülkemizde Denizcilik Fakültesi bünyesinde bulunan Balıkçılık Teknolojileri mühendisliği eğitimini veren üç üniversite vardır. Bunlar ise; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Girne Üniversitesi’dir.
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