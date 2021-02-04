Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri, eskiden beri büyüklerimizin deneyimlerine ve gözlemlerine dayanarak oluşturdukları sözlerdir. Türk kültüründe neredeyse her türlü duygu ve olaya bir atasözü ile karşılık verilebilir. Bu atasözlerinden biri de balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir atasözüdür. Peki, bu atasözünün anlamı nedir? Eğer bu atasözünü cümle içinde kullanmak istersek bu nasıl bir cümle olmalıdır? İşte bu atasözü hakkında bilinmesi gerekenler.
Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir atasözü, kişinin aklının başına iş işten geçtikten sonra gelmesi anlamına gelmektedir.
Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsan herhangi bir konu hakkında önlem almazsa ve bu önlemsizliği yüzünden başına kötü bir olay gelirse, bu durum üzerinden hayıflanmaya başlar. Oysa kişi en başında önlem alırsa, başına böyle bir felaket gelmez. Kişinin daha sonradan hayıflanmamak için o konuda önlem alması gerekir.
Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ona hep yapmasını söyledim ama yapmayınca ağlamaya başladı, çünkü balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle