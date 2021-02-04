Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir atasözü, kişinin aklının başına iş işten geçtikten sonra gelmesi anlamına gelmektedir.

Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan herhangi bir konu hakkında önlem almazsa ve bu önlemsizliği yüzünden başına kötü bir olay gelirse, bu durum üzerinden hayıflanmaya başlar. Oysa kişi en başında önlem alırsa, başına böyle bir felaket gelmez. Kişinin daha sonradan hayıflanmamak için o konuda önlem alması gerekir.

Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona hep yapmasını söyledim ama yapmayınca ağlamaya başladı, çünkü balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.