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Balaban Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir? Bayağı Balaban Özellikleri Ve Türleri

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Balaban Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir Bayağı Balaban Özellikleri Ve Türleri

Balıkçıllar familyasından olan ve iri bir kuş olan balaban kuş türü önemli ve nesli tükenmekte olan bir kuş türünü oluşturmaktadır. Esmer benekli, kırmızı ve sarı renklerinin karışık olduğu tüylere sahiptir. Eti yağlıdır ve ağır bir kuştur. Sizin için balaban kuşunun ne demek olduğunu, balaban kuşunun nerede yaşadığını, nasıl beslendiğini, bayağı balaban kuş türünün özelliklerini ve türlerini sizin için derledik.

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 Balaban kuş türünün bacakları bir hayli kısa, boyu ise 70 santimetre olmaktadır. Boynu kalındır ve uzundur. Aynı zamanda da gagası keskindir. Büyük bataklıklar içerisinde yaşamaktadır. Kendisine özgü bir ses çıkartmaktadır.

 Balaban Kuşu Nedir?

 Bayağı balaban kuşuna Botaurus stellaris adı verilmektedir. Balaban kuşu esasen balıkçılgiller bir diğer ifade ile Ardeidae familyasına ait olan bir kuş türüdür. Tıknaz, büyük ve kahverengi bir görüntüye sahiptir. Bununla birlikte Botaurus lentiginosusa çok benzemektedir. 69 ile 81 santimetre uzunlukta, 100 ile 130 santimetre kanat açıklığına sahip olmaktadır. Genellikle yalnızdırlar ve balıkları, amfibileri avlamaktadırlar. Balaban kuş türü eğer görüldüğünü hisseder ise hareketsiz durmaktadır. Şafak ve gün batımı en aktif oldukları zaman dilimlerini kapsamaktadır. Suyun, kış aylarında donduğu bölgelerden güneye doğru göç etmektedirler.

 Balaban Kuşu Nerede Yaşar?

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 Nesli tükenmekte olan ve aynı zamanda balıkçıl bir kuş çeşidi olan balaban kuşlarının yaşam bölgeleri sulak yerlerdir. Balık ile sazlıklarda yaşamakta olan böcek türleri ile beslenmektedir. Suya yakın olan alanlarda ve ormanın su altında kalmış olan kısımlarında görülmektedir. Genel olarak büyük göllerde, bataklıklar da ve sulak alanlarda yaşamaktadırlar.

 Bayağı Balaban Kuşunun Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

 Balaban kuşlarının üreme dönemi içerisinde özel bir giysisi ya da görüntüsü yoktur. Tüm sene boyunca görünümleri değişmemektedir. Genellikle sazlık içerisinde yaşamaktadırlar. Uçarken ya da açık alanlar içerisinde fazla görülmezler. Gagaları sarıdır. Başının üzerinden ensesine doğru yayılan siyah ve kahverengi kırçıllı yapıda tüyleri bulunan iri gövdeli bir kuş türüdür. Duyulduğundan çok daha kalın, gür ve uğultulu sesleri mevcut olmaktadır.

 Sulak alanlarda ve sazlıkların içerisinde yaşamaktadırlar. Su canlıları ile beslenmektedir. Yıl boyunca görülmektedir. Ülkemiz de olmak üzere tüm Avrupa’da üreme kayıtları içinde azalma görülmektedir. Türkiye'de geniş sazlıklar içinde üremektedir. Yuvası sazlar içerisinde yüzmekte olan küçük bir adacık gibi ifade edilmektedir. Genellikle beş tane yumurta yumurtlamaktadır. Kuluçka süreleri ise 25 ile 26 gündür. Yavrular iki ay sonra yuvayı terk etmektedir. Kuyruk ile gaga ucu boyu 70 ile 80 cm, kanat açıklığıysa 125 ile 135 santimetre olmaktadır.

 Balaban Kuşu Ne ile Beslenir?

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 Balaban kuşları genellikle sulak alanlarda, sazlıklarda ve bataklıklarda yaşadıkları için burada bulunan yiyecekler ile beslenmektedir. Bu yiyecekler ise böcekler, balıklar ve amfibiler olmaktadır. Genellikle belli seviyede kalan ve sığlık meydana getiren yoğun bitki ve sazlık ortamlar içerisinde balaban kuşlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bataklık ve yoğun bitki örtüsüyle çevrili olan ovalık alanlar, insan eli ile veya doğal meydana gelmiş kanalların yoğun sazlıklar ile belirlenmiş güvenli alanında balaban kuşları saklanabilmektedir. Arada sırada saz kesimlerinin yapılmış olduğu bölgelerde görülseler de, normalde sık olan sazlıklarda sessiz bir hayat sürmektedirler. Delta ve su kanallarının deniz ile buluştuğu bölgelerde tuzluluk seviyesi yüksek suları tolere edebilmektedir. Havanın dondurucu olduğu dönemlerde aç balaban kuşlarını tatlı su olan bölgelerde av ararken görmek mümkün olmaktadır.

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 Balaban Kuşlarının Göçü Nasıldır?

 Genel olarak balaban kuşları göç eden fakat dağınık veya bölge içerisinde kalan bir profil göstermektedir. Havanın göçe direkt olarak neden olup olmadığı bilinmemektedir. Kış mevsiminde suların donmadığı Doğu ve Orta Avrupa üzerinde ve hatta yumuşak geçebilen kışlarda Baltik ülkelerinde kışlamaktadır.

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