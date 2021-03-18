Baklayı Ağzından Çıkarmak ne demek? Baklayı Ağzından Çıkarmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baklayı ağzından çıkarmak deyimi bir kimsenin sakladığı bir olayı nihayetinde açığa çıkardığı anlamına gelmektedir. Konuşma dilinde ya da televizyon programlarında bu deyimi sıklıkla duymanız mümkündür.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Ne Demek?

Bir kişinin sakladığı bir konu ile ilgili sabrının kalmamasından dolayı her şeyi açıklaması sebebi ile baklayı ağzından çıkarmak deyimi kullanılmaktadır. Kişi söylememesi ve saklaması gereken şeyleri öfkeli bir anda açıklar. Böyle durumları anlatmak amacı ile de bu deyim kullanılır.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişinin sırları bir bir ortaya dökmesi sebebi ile söylenen deyimdir. Bu deyim çoğu deyimde olduğu gibi gerçek anlamıyla kullanılmamaktadır.

Baklayı Ağzından Çıkarmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Kardeşi ile ilgili sonunda baklayı ağzından çıkardı.

Bu cümlede kişinin kardeşi ile alakalı saklaması gereken sırrı açıkladığı anlatılmaktadır.