Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkiye'de atasözleri hem küçüklere öğütler vermek, hem de karşılaşılan olaylara karşı tepkiler vermek için kullanılır. Her ne kadar yeni jenerasyon bu atasözlerini çok fazla kullanmasa da, büyükler konuşmalarında sık sık yer vermektedirler. Bu atasözlerinin en çok kullanılanlarından biri de bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir, cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler.
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözü, bakımsız bırakılan bir şeyden fayda gelmeyeceği ve iyi bakılan bir şeyin ise her zaman fayda sağlayacağı anlamına gelmektedir.
Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer bir eşyaya iyi bakarsanız, ondan alacağınız fayda da o kadar iyi olur. Eğer bir eşyaya kötü bakarsanız, ondan hiçbir fayda alamazsınız. Bu sebeple eğer bir eşyadan, bir insandan ya da bir araziden verim almak istiyorsanız, ona iyi bakmanız gerekir.
Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur, o yüzden git de ağaçlarını iyice bir sula.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle