Bakan’dan ‘şifre’ paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Şifre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Telegram'dan yaptığı paylaşımda, evde geçirilen günlerde çocuklarla yapılan sohbetler için bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanılır hale geldiğini belirtti.

Toplumun iyice dijitalleştiğini, kimilerinin cep telefonlarını adeta çocuklarıyla ortak kullandığını belirten Selçuk, "Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım" dedi. Dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin tavsiyelerin yer aldığı bir görsel de paylaşan Selçuk, ailelerin şifre güvenliği kuralını çocuklarıyla hassasiyetle uygulamasını istedi.

ART NİYETLİ KİŞİLERE DİKKAT EDİN

Çocukların bulunduğu dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin paylaşılan görselde, şu bilgiler yer aldı: "Çocuklarınızın EBA, e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına, şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterin. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin. Çocuklarınıza şifrelerini ebeveynleri dışında kimseyle paylaşmamaları gerektiğini öğretin. Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin.

Çocuklarınıza başkalarının cihazlarını kullanırken arama motorlarının ya da uygulamaların 'şifremi hatırla' sorusuna 'hayır' yanıtını vermeleri gerektiğini hatırlatın. Çocuklarınızın sizin bilgilerinizle alışveriş yapabileceği uygulamaları kullanmasını 'çocuk kilidi' özelliğini aktif hale getirme, mevzubahis hesaplarınızdan çıkış yapma gibi önlemlerle engelleyin."