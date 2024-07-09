Bakan Tekin: Size imreniyorum

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Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YLSY burs programına çok önem verdiğini söyledi. Programın yapıldığı salondaki bursiyerlere imrendiğini kaydeden Bakan Tekin, üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek için başvurduğunu ancak 28 Şubat sürecinde Millî Eğitim Bakanlığından “Yurt dışına gönderilmeniz uygun görülmemiştir” şeklinde yazı geldiğini anlattı. Bakan Tekin 2014 yılında, ‘1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Kanun’la ilgili çok sayıda yenilik ve düzenleme yaptıklarını söyledi.

'KENDİNİZİ YETİŞTİRİP BORCUNUZU İFA EDİN'

Bakan Tekin, yurt dışına giden kişilerin Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmasını iyi niyetle karşılamadığını belirterek; “Örnek olsun diye, arkadaşımız sosyoloji çalışacak, yurt dışına gidiyor, diyelim ki İngiltere’de ‘Türkiye’deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili’ master, doktora tezi yapıyor. Ben buna karşıyım. Türkiye’de bu kadar akademisyen var, onlar çalışabilirler. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmasını ben açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de gönderdiğimiz o arkadaşlara da ‘Yurt dışındayken Türkiye ile ilgili çalışma mümkün olduğunca yapmayacaksınız, siz Türkiye ile ilgili çalışma yapmak üzere gitmiyorsunuz, başka amaçlarla gidiyorsunuz’ şeklinde yaklaşmıştık. İnşallah, sizler sahip olduğunuz nimetlerin, bu büyük imkanın farkına varıp, ona göre kendinizi yetiştirirsiniz. Bu ülkeye borcumuz var hepimizin. Kendinizi iyi yetiştirip, bu ülkeye borcunuzu ifa edersiniz” ifadelerini kullandı.