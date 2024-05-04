Bakan Tekin: Ders sürelerinde değişiklik yok

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında bu kez Diyarbakır’daki öğretmenlerle tarihi İçkale Açık Hava Müzesi’nde bir araya geldi. Bugüne kadar ikişer kez İstanbul ve Ankara’da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas ve İzmir’de düzenlenen buluşmaların 10’uncusu için Diyarbakır’da öğretmenlerle biraraya gelen Bakan Tekin, yeni müfredat ve öğretmen atamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

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Buluşmada, eğitimde rotayı öğretmenlerle birlikte belirlediğine dikkat çeken Bakan Tekin, yeni müfredatla ders sürelerinde bir değişiklik olmayacağını belirterek, “Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut hâliyle devam edecek” diye konuştu. Öğretmenler ise var olan konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu dile getirdi.

ÖĞRETMENLERİME SAHİP ÇIKACAĞIM

Bakan Tekin, öğretmen atamaları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında ise şunları söyledi:

“Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur. Kanun ise öğretmen ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak. Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devem edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım.”