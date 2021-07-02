Bakan Selçuk: Yaza merhaba

Etkinliklerin ardından öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Selçuk, sınıfın tahtasına “Yaz boyu okuldayız #telafide ben de varım” yazdıktan sonra üzerinde “Telafide Ben de Varım” yazan tişörtleri öğrencilere dağıttı. Selçuk, katıldığı törende “Türkiye’nin pek çok yerini dolaştım, tüm okullarda öğrencilerin gerçek anlamda sosyal duygusal telafi yaptığına şahit oldum. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yaz aylarında da etkinler sürecek. Çocukların doğayla buluşması, hayatı tanıması, akademik eksikleri konusunda öğretmenlerinden destek alması çok güzel. Öğretmenlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler. Her okula, her sınıfa özgü tasarımlar yapıyorlar, oyunlar etkinlikler düzenliyorlar. Yıl boyunca süre gelen bu faaliyetler yazın da devam edecek” dedi.

Sosyal medya hesabında karne törenine ait fotoğraflar paylaşan Selçuk şu notu ekledi:





“Bugün eğitim takvimimizde okulların son günü. Akyurt Büğdüz köyünde, yavrularımızın karne sevincini paylaştık ama bir farkla: Bu yıl vedalaşmıyoruz; sporla, müzikle, eğlenceyle dolu bir yaza “Merhaba” diyerek başlıyoruz.”