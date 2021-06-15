Bakan Selçuk anlattı! Ders ders Atatürk

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Aygun “Atatürk sevgisinin ilköğretim okullarından başlayarak en etkin şekilde anlatılması, Atatürk devrimlerinin ezberci anlayıştan uzak bir şekilde çocuklara kavratılması için müfredatta değişiklik yapacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

Bakan Selçuk, Aygun’un önergesine verdiği yanıtta, öğretim programlarına yer alan Atatürk eğitimini özetle şöyle aktardı:

“Öğretim programlarımızın Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine, inkılaplarına ve tam bağımsızlık mücadelesi olan Millî Mücadele’nin milletimize açtığı ufkun getirdiği fikrî gelişimin gereklerine öğretim programlarımızda yeterli oranda yer verilmiş olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda Atatürk’ün hayatı, çocukluğu ve kişilik özelliklerine ilişkin ‘Atatürk’ün hayatını bilir. Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde’ durulur. ‘Atatürk’ün çocukluğunu araştırır. Atatürk’ün başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi ve çocukluk anıları üzerinde’ durulur ve ‘Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer vermesi gibi özellikleri üzerinde’ durulur.

TÜM SINIFLARDA MİLLİ MÜCADELE

Türkçe Dersi (1-8’inci Sınıflar) Öğretim Programı’nda tüm sınıf düzeylerinde ‘Millî Mücadele ve Atatürk’ teması yer almaktadır. Sosyal Bilgiler (4-7’nci Sınıflar) Öğretim Programı’nın genel amaçlarının ikinci maddesi: ‘Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp; demokratik, lâik, milli ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları’ şeklinde olup ‘Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar’ kazanımına yer verilmiştir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8’inci Sınıf) Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ve ‘Atatürk’ün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri ile inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek almaları’, ‘Dönemin ağır şartlarında büyük güçlüklere rağmen Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı’nın tarihî anlamını ve önemini’ kavramaları ile ‘Atatürk İlke ve İnkılaplarının, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini oluşturduğunu’ kavramaları kazanımları vardır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (12. Sınıf) Dersi Öğretim Programı’nın amaçları arasında öğrencilerimizin ‘Atatürk’ün üstün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri ile inkılapçılığını kavramaları ve onu örnek almaları’, ‘Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı’nın anlamını ve önemini kavramaları’, ‘Atatürk İlke ve İnkılaplarının, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini oluşturduğunu kavramaları’ yer almaktadır.