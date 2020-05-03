Bakan açıkladı! Sağlık çalışanları için hatıra ormanı kuruluyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz. Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için http://gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlık çalışanları için hatıra ormanı kurulacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini ve her fidana bir sağlık çalışanının adının verileceğini söyledi.
Pakdemirli "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz. Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için //gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım." açıklamasında bulundu.
81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 3, 2020
Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için https://t.co/PodovcATlo sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım. pic.twitter.com/kzLnsUM5f1
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