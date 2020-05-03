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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.05.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Sağlık çalışanları için hatıra ormanı kuruluyor

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Bakan açıkladı! Sağlık çalışanları için hatıra ormanı kuruluyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz. Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için http://gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlık çalışanları için hatıra ormanı kurulacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini ve her fidana bir sağlık çalışanının adının verileceğini söyledi.

Pakdemirli "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz. Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için //gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim #GeleceğeNefes olalım." açıklamasında bulundu.

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