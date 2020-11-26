Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ziraat mühendisliğinin bir alt dalı olan Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, son yılların en çok tercih edilen bölümlerinden biridir. Bölümden mezun olanlar başta botanik, organik tarım ve peyzaj mimarlığı olmak üzere birçok farklı alanda çalışabilir. Üniversitenin son yılında her öğrencinin yapması gereken zorunlu stajlar vardır. Bununla birlikte Erasmus programı ile birçok Avrupa ülkesine ve Amerika'ya gidilebilir. Yurt dışında kazanılan iş tecrübeleri, mezunların çok daha kısa sürede iş bulmasını sağlıyor.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması bölümünün eğitim programında fen bilimleri dersleri ağırlıktadır. Bu derslerin başında beslenme bilimi ve uygulamaları, bitki yapısı ve işlevi yer alıyor. Bunun dışında müfredatta bulunan diğer dersler şunlardır: Genetik mühendisliği, ekoloji ve bitki sistematiği.

Bölüme OGS ile geçiş yapmak mümkündür. Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması mezunları Ziraat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapabilir. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yüksek lisans ziraat mühendisliği eğitimi veren birçok üniversite bulunmaktadır.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Nedir?

Son yıllarda, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede organik tarım ürünlerinin üretimine hız verildi.. Bu sayede Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümünün önemi de arttı. Bitkilerin doğal ortamlarında yetişmeleri için bilimsel yöntemlere başvurulmaktadır. Bölüm hem bitki bilim (botanik) hem de pazarlama alanında birçok yeniliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümünün Amacı Nedir?

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümünde bitkilerin en doğal ve en hızlı şekilde yetiştirilmesi esas alınır. Bölümün temel amaçları arasında bitkilerin uzun bir süre bozulmadan muhafaza edilmesi ve pazarlanması da yer alıyor. Öğrencilere ziraat teknolojisi alanında da uygulamalı derslere katılmaktadır. Bölümün faaliyet gösterdiği alan, tarımsal üretim ile sınırlı değildir. Bunun dışında sebze - meyve yetiştiriciliği ve seracılık gibi alanlarda iyileştirme yapmak da bölümün temel amaçları arasında yer alıyor.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Mezunu Ne İş Yapar?

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama mezunu, tarımsal üretimi ve verimliliği arttıracak projelerde ziraat mühendisleri ile birlikte çalışır. Çalıştığı diğer alanlar arasında tarla ve bahçeler yer alıyor.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Kaç Yıllıktır?

Lisans programı olan Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama bölümü 4 yıllıktır.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölümü okumak için lisenin sayısal bölümünden mezun olmak ve üniversite sınavında barajı aşmak gerekmektedir.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Öğretimi İngilizce midir?

Lefke Avrupa Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. Ülkemizdeki tezli yüksek lisans programlarında ise Türkçe eğitim verilmektedir.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümü MF-2 puan türü ile öğrenci almaktadır.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

Yıl Dersleri

Seracılık

Bitki Fizyolojisi

Meyve Yetiştirme İlkeleri

Bitkilerin Değerlendirilmesi

2.Yıl Dersleri

Zararlılar Mücadele

Mikrobiyoloji

Tarımsal Ekoloji

3.Yıl Dersleri

Bahçe Bitkileri Pazarlama Teknikleri

İşletmecilik

Yönetim ve Organizasyon

Genel Biyoloji

4.Yıl Dersleri

Bahçe Bitkilerinin Islahı

Gübreleme

Genel Ekonomi

Bitki Koruma

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümü mezunları bitki hastalıklarını laboratuvar ortamında inceler. Bitki ilaçları ve aşıları geliştirmesinde ziraat mühendisleri ile birlikte çalışır.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Çalışma Alanları Nelerdir?

Bölümün mezunlarının çalışma alanları arasında bağlar, tarlalar ve seralar yer alıyor. Bahçe bitkileri uzmanlarının diğer çalışma alanları şunlardır: Peyzaj mimarlığı, Pazarlama, Üniversite Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları.

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Çukurova Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi