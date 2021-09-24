Bağlanma Türleri Nelerdir? Bağlanma Stilleri Kaça Ayrılır? Bağlanma Kuramı Nelerdir?

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Anne ile bebek arasında kurulan iletişimin şekline göre bağlanma stilleri de kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Annenin, çocuğun ihtiyaçlarını anlayarak ve doğru bir şekilde karşılaması da bebek ile anne arasında oluşan güven bağını güçlendirir.

Bağlanma Türleri Nelerdir?

Bağlanma stili, bebeklik döneminde anne İle kurulan ilişki sonucunda oluşur. Ama bağlanma stili anneyle olan ilişkiyi ve sadece bebeklik dönemini etkilemez. Bebeğin yetişkinlik ve çocukluk dönemlerinde çevreyle kurduğu yakın ilişkiler de bağlanma stiline göre şekillenir. Bazı insanlar diğerlerine göre çok daha kolay bir şekilde yakın ilişkiler kurar. Bu ilişkiyi ise, daha rahat bir şekilde sürdürebilirler. Bu kişiler, ilişkilerinde genellikle çok az güven problemi yaşarlar.

Diğer taraftan da bazı kişiler de ilişki yürütmekte ve kurmakta oldukça zorlanırlar. Bu kişiler, genellikle ya bir ilişkiye başlayamazlar ya da kurdukları ilişkilerde sürekli olarak başarısız oldukları hissine kapılarak ilişkilerini sonlandırırlar. Bunun sonucunda da doğru kişiyi bir türlü bulamazlar. Bazı kişilerin ilişkiye başlamaları ve sürdürmeleri çok kolay olurken bazılarının da bir o kadar zor olur. Bunun temelinde ise, bebeklikte kurulan bağlanma stili çok önemli bir yere sahiptir. Bağlanma türleri ise; güvenli bağlanma, kaçınmacı ya da kaçıngan bağlanma, kaygılı bağlanma olmak üzere sıralanır.

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Bağlanma Stilleri Kaça Ayrılır?

Hayatımızda kuracağımız pek çok ilişkiyi doğrudan belirleyen bağlanma stilleri temelde güvenli ve güvensiz bağlanma olmak üzere ikiye ayrılır. Güvensiz bağlanma ise, kendi içinde kaygılı bağlanma ve kaçıngan bağlanma olacak şekilde ikiye ayrılır.

Bağlanma Kuramı Nelerdir?

Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlanan kişiler, bebeklik dönemlerinde anne ve babalarından ayrıldıkları zaman da genellikle huzursuz olur ve ağlarlar. Ama ebeveynleri geri geldiği zaman da huzura kavuşur ve rahatlarlar. Ebeveynlerinin yanında kendini daha çok güvende hissederler. Gittikleri zaman geri döneceklerini bilirler. Bakım veren, duygularını bilen ve onun ihtiyaçlarını gideren bu kişiler ilerleyen zamanlarda yakın ilişki kurduğu kişileri de güvenilir bulur. Aynı zamanda olası tehlike anlarında da yanında güvende hissederler.

Kaçınmacı/Kaçıngan Bağlanma: Bu ilişki türünde anne mesafeli, ilgisiz ve duygusal olarak da ulaşması zordur. Çocuğun ihtiyaçlarını kolay bir şekilde fark edemez, etse bile çocuğun ihtiyaçlarına tutarlı olarak tepkisiz kalarak ve cevap vermez. Bu nedenle de çocuk da ebeveynin varlığına ya da yokluğuna çok fazla tepki vermez. Ebeveyn uzaklaştığı zaman onun nerede olduğuna da hiç ilgi göstermez, geri geldiği zaman da belirgin bir tepki vermez.

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Kaygılı Bağlanma: Bu ilişki türünde bebeğin ihtiyaçları tutarsız ve istikrarsız bir şekilde karşılanmıştır. Bakım veren kişi genellikle kararsız ve şaşkın davranışlar içinde bulunur. Bebeğin ona ihtiyacı olduğu zamanlarda anneye bazen ulaşılabilirken bazen de ulaşılamaz olmuştur. Bu durumda çocuğa karışık çeşitli mesajlar verir. İhtiyacı olan ilgiyi görmek isteyen bebek ilgi görebilmek için savaşır. Yoğun olarak tepki verdiği durumlarda ilgi gördüğünü fark edince sürekli ve yoğun bir şekilde kaygı mesajı verir. İlişkiyi de bu temelin üzerinden kurar. Sürekli kaygı içinde olması çeşitli sorunlarla başa çıkma yeteneklerinin de düşük olduğu inancını doğurur. Bu durum ise, bebeklerin başkalarına karşı algılarının olumlu, benlik algılarının ise olumsuz olmasına yol açar.