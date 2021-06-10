Backlink Nedir, Ne İşe Yarar? Seo'da Backlink Önemli Mi?

Backlink, geri bağlantı anlamına gelen bir kelimedir. Geri bağlantı, sitenizin bir sayfasını sitenizin başka bir sayfasına yönlendiren dahili bir bağlantı veya kullanıcıları sitenizden bir dış kaynağa yönlendiren harici bir bağlantı olabilir.

Backlink Nedir, Ne İşe Yarar?

Geri bağlantılar, bir web sitesinden diğerine yapılan bağlantılardır. Google gibi arama motorları, geri bağlantıların kalitesini ve sayısını sıralama sinyali olarak kullanır. Sonuç olarak, geri bağlantı almak SEO'da temel bir stratejidir. Geri bağlantılar hakkında hatırlanması gereken önemli şey, bir web sitesinden sizinkine bağlantı eşitliğini / otoritesini geçirmeleridir. Bu, web sayfanızın ve web sitenizin otoritesini oluşturmanıza yardımcı olur. Bu da arama motorlarının web sitenizin önemini anlamasına yardımcı olur ve web sitenizin sayfalarını buna göre dizine ekler. Sonuçta, başka bir site sizin sitenize bağlantı verdiyse, içeriğinizin kaliteli olduğuna inanır.

Geri bağlantılar referans olarak çalışır. Google'ın sizin sitenize yüksek kaliteli bağlantılar olarak gördüğü bir site varsa, arama motorunun sitenize daha fazla güvenmesi eğilimindedir. Web sitenize doğru geri bağlantıları almak daha önemlidir. Web siteniz için en iyi fırsatları bulmak için verileri analiz etmeniz gerekir.

Geri Bağlantı Türleri Nelerdir?

İki ana geri bağlantı türü vardır. Bunlar; Follow ve NoFollow olarak tanımlanır. Her ikisi de bir sayfadaki bağlantılardır ve her ikisi de kullanıcıyı tıklandığında gösterilen sayfaya götürür. Google tarayıcıları sitenizi ziyaret edip bir bağlantının kodunu okuduklarında, o geri bağlantıyı izleyecek ve diğer sayfaları ziyaret edeceklerdir. Follow bağlantıları, yetki geçiren ve botları bu sayfaları taramaya yönlendiren normal bağlantılardır. Nofollow niteliğine sahip bağlantılar, arama motorlarına bu bağlantıyı takip etmemelerini söyler. Bu nedenle, bir bağlantı kurma stratejisinde, follow bağlantılarına öncelik vermek önemlidir.

Bir geri bağlantı profili, web sitenize yapılan tüm geri bağlantıların bir portföyüdür. Çevrimiçi pazarlama ajansınız tarafından sizin için bir geri bağlantı profili oluşturulabilir. Geri bağlantıların çoğu zaman içinde doğal olarak ortaya çıkacaktır. Fakat geri bağlantıları kendi başınıza alamayacağınız anlamına gelmez. Geri bağlantı elde etmenin en yaygın yöntemleri şunlardır:

İlgili web sitelerinde konuk gönderileri aracılığıyla,

Kırık bağlantı stratejisi,

İnfografiklerin oluşturulması yoluyla,

Etkileyicilere erişim aracılığı ile alınabilir.

Doğal bağlantılar, web sitesi sahibi tarafından herhangi bir işlem yapılmadan verilir. Örneğin, yürüyüş malzemeleri web sitesinin bu bağlantının alınmasında hiçbir rolü yoksa, yukarıdaki dağ tırmanışı resmi doğal bir bağlantı içerir. Organik olarak doğal bağlantılar elde etmenin en iyi yollarından biri, sürekli olarak yüksek kaliteli içerik oluşturmaktır.

Manuel bağlantılar, bağlantı kazanma etkinlikleri aracılığıyla elde edilir. Yürüyüş ekipmanı web sitesi tırmanma kaynağına ulaştıysa ve bir bağlantı talep ettiyse, geri bağlantı manuel olacaktır. İlgili bir web sitesi için misafir blogu yazmak, manuel bağlantı elde etmenin başka bir stratejik yöntemidir.

Bir site yöneticisi bir foruma, blog yorumuna veya çevrimiçi dizine manuel olarak bir geri bağlantı eklediğinde, kendi kendine oluşturulan bağlantılar oluşturulur. Kendi kendinize oluşturduğunuz bağlantılar blacklinkin en kolay yolu gibi görünse de, taktiklerin çoğu, arama motorunun itibarını olumsuz yönde etkiler.

Geri bağlantıları hak eden içeriğe sahip olmak stratejinin ilk adımı olduğundan, bağlantı kazanmak zaten mükemmel içeriğe sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle, etkili bir bağlantı edinme stratejisine sahip olmak, arama motorlarında en iyi sıralamaya ulaşmak için çok önemli bir adımdır.

SEO'da Backlink Önemli mi?

Evet, geri bağlantılar SEO için% 100 önemlidir. Google'a başka bir kaynağın içeriğinizi kendi içeriğinde ona bağlanacak kadar değerli bulduğunu bildirirler. Bir web sitesi ek geri bağlantılar kazandıkça, arama motorları web sitesinin SERP'lerde iyi sıralamaya değer değerli içeriğe sahip olduğu sonucuna varır.