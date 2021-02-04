Baca Eğri De Olsa Dumanı Doğru Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İyi ahlak sahibi olan kimselerin iyi davran alabilmeleri için bulundukları ortamın önemli olmadığını anlatan "baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar" atasözü atalarımızdan bize kalmış olan özlü sözlerden birisi olmaktadır.

Baca Eğri de Olsa Dumanı Doğru Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yaradılışı dahilinde iyi ahlaklı ve iyi olan kimseler kötü ortamlar içerisinde bulunsalar dahi, iyi davranışlarda bulunmayan devam ederler anlamındaki "baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar" atasözü dilimizde sıklıkla kullanılan özdeyişlerden birisi olmaktadır.

Bu atasözünden çıkartılacak bir diğer anlamda insanların davranışlarını bulundukları ortamın çok fazla değiştiremeyeceğidir. Bu sebeple bulundukları ortamın kişiliklerini değiştirdiğini söyleyen kişilerin haksız oldukları anlamı da çıkarılabilmektedir.

Baca Eğri de Olsa Dumanı Doğru Çıkar Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Varoş bir mahalleden gelen Erdem, baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar atasözünün gerçek çıkarırcasına iyi davranışlar sergileyen gençlerden birisi olmaktadır.