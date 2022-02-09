Babil medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Babiller hangi uygarlığa aittir?

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Eski ve Yeni İmparatorluk dönemleri arasında Babil, ara sıra komşuları tarafından ele geçirilen küçük ama zengin bir şehir devletine dönüştü.

Babil Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Babilliler, isimlerini Sümer'in batısında ve Asur'un güneyinde Fırat Nehri üzerinde bulunan başkentleri ve tek büyük şehri Babil'den aldılar. Tarım ve ticaret için nehre iyi yerleştirilmişti, ancak doğal savunması yoktu. Onu savunmak için güçlü bir lider ve güçlü bir ordu gerekiyordu. Kararlı saldırganlar, tarihi boyunca böyle bir lider veya ordunun bulunmadığı durumlarda şehri birçok kez yağmalamayı başardılar.

Babil Medeniyeti Özellikleri Nelerdir?

Babil İmparatorluğu'nun başkenti, Fırat Nehri'nin iki yakasında bulunan Babil'in kalesiydi. Kalıntılar, Irak'ın Babil Valiliği'ndeki bugünkü Hillah kentinin yakınında bulunuyor. Bir Akad kasabası olarak başlayan Babil, on üç yüzyıl boyunca Babil uygarlığının merkezi olarak kaldı. Dünya tarihinde 200.000'den fazla nüfusa ulaşan ilk şehir olma özelliğine sahipti.

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Babil'in temel ekonomisi o zamanlar Mezopotamya için tipikti. Fırat Nehri'nin sularını sulama ve setler kontrol ederek, normal yıllarda bol miktarda tahıl, sebze ve meyve hasadı sağladı. Bu ekinler koyun sürüleri ve bazı sığırlarla desteklendi. Mezopotamya'dan Levant'a ve Nil Nehri'ne kadar uzanan bu verimli bölge Bereketli Hilal olarak anılır. Babilliler, silah, ev eşyaları, mücevher ve ticareti yapılabilecek diğer eşyaları üretmek için kullandıkları bakır, altın ve ahşap gibi hammaddeler için yiyecek fazlasını takas ettiler.

Yeni İmparatorluğun (MÖ 626 - 539) muhteşem zenginliği, esas olarak Fenike, Suriye ve diğer Levant limanları üzerindeki hakimiyeti sayesinde doğu-batı ve kuzey-güney ticaretini kontrol etmekten kaynaklandı. Bu bölge bin yıldan fazla bir süredir uygar ticaretin bağlantı noktası ve bu nedenle çağın her imparatorluğu ve sözde imparatorluğunun ödülü olmuştu. Yeni Babil İmparatorluğu'nun sona ermesinden kısa bir süre sonra, ticaretin çoğunun Orta ve Batı Akdeniz'e kayması bu bölgenin önemini azalttı.

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Babilliler birçok tanrıya taparlardı, ancak bunların başında Babil şehrinin tanrısı Marduk vardı. Kenti süsleyen sanat eserinde Marduk bir ejderha şeklinde tasvir edilmiştir. Yıl boyunca, belirli tanrıların iyiliklerini güvence altına almak için onuruna festivaller düzenlendi. Marduk için Yeni Yıl festivali, tarlalarda bereketi garanti ediyordu. Kısa bir süre için Yeni İmparatorluk dünyanın en zenginleri arasındaydı.

Şehir, bu zenginliği geniş ve son derece süslü anıtlarında yansıtıyordu. Marduk Tapınağı'nın iç kısmının altınla kaplandığı bildirildi. Çok uzaklara yayılmış ve müreffeh bir ticaret imparatorluğunun merkezinde yer alan Babil halkı, dünyanın her yerinden egzotik mallara ve imal edilmiş ürünlere erişebiliyordu.

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Babil'in Yeni İmparatorluk hükümeti, muhtemelen kendi kısa ömrüne katkıda bulunan Asur imparatorluk uygulamalarının çoğunu benimsedi. Kralın önemli dini törenlerdeki merkezi rolüne ek olarak genel idari gücü vardı. Valiler illeri kral adına yönetiyordu, ancak bunların çoğu yerel bölgenin dışından atanan Babillilerdi. Yerel krallıkları yönetmek için genellikle yerel kuklalar yerinde bırakılırdı, ancak bu, Kudüs örneğinde olduğu gibi zaman zaman isyana yol açtı.

Babil şehri birkaç kez yıkılmış ve genellikle eski kalıntıların üzerine yeniden inşa edilmiştir. Binalar ve duvarlar, önce güneşte, sonra ateşte pişirilen kerpiçten yapılmıştır. Yeni İmparatorluk döneminin Babil'i dünyanın en zengin şehirlerinden biriydi. Keldani kralları şehri yeniden inşa ettiler ve ihtişamıyla ün kazandılar. Fırat Nehri şehrin ortasından geçiyor ve bir hendekle şehrin dört bir yanını dolaşıyormuş. Hendek içinde çift duvar vardı. Eski Yunan tarihçisi Herodot, dış duvarın o kadar geniş olduğunu iddia etti ki, dört atlı bir savaş arabası boyunca gidebilir diyordu. Her biri önemli bir tanrının adını taşıyan birkaç şehir kapısı vardı.

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Babiller Hangi Uygarlığa Aittir?

Babil, yüz yıl önce Kenan, Akad ve Sümer'in çoğunu istila etmiş olan Semitik Amoritler tarafından MÖ 1900 civarında bir krallık olarak kuruldu. Babillilerin kökeni Sümerler’e aitti. MÖ 1792'de, MÖ 1750'ye kadar hüküm süren Hammurabi, küçük krallığı devraldı. Bu 42 yıl boyunca, Hammurabi krallığı doğuda Sümer'in tamamını ve kuzeyde Akad'ı kapsayacak şekilde genişletti.